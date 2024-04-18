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Грибной крем-суп: невероятно вкусное и питательное блюдо

Четверг 18 апреля 2024 19:29
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Грибной крем-суп: невероятно вкусное и питательное блюдо Грибной крем-суп (иллюстрация: Unsplash)
Автор: Людмила Рябухіна

Крем-суп - легкое в приготовлении блюдо, похожее одновременно на суп и на пюре. Этот грибной суп достаточно питателен из-за содержания в грибах мінералов, витаминов и других необходимых для здоровья веществ, кроме того, он прекрасно подойдет к ужину или обеду.

О том, как приготовить грибной крем-суп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блоггерки Анастасии Кистеновой.

Что нужно для грибного крем-супа

Чтобы приготовить этот ароматный и питательный суп, требуются следующие ингредиенты:

  • Сливки - 100 мл
  • Картофель - 4 шт.
  • Шампиньоны - 250 г
  • Лук - 1 шт.
  • Вода - 2 чашки
  • Сырок плавленый грибной - 1 шт.
  • Масло растительное - для жарки
  • Хлеб - 4-5 кусочков, для сухарей
  • Соль - по вкусу
  • Специи - по вкусу

Как готовить грибной крем-суп

Очистите лук и картофель, нарежьте лук на мелкие кубики. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте лук несколько минут. Помойте шампиньоны, уберите лишнюю влагу полотенцем и нарежьте грибы пластинками. Добавьте грибы к луку и жарьте до лёгкого золотистого цвета.

Очищенный картофель нарежьте кубиками и отварите до готовности. После этого добавьте грибы, но не все - 1-2 ст. л. оставьте в качестве украшения для готового супа. Добавьте в крем-суп теплые сливки, вливая их постепенно и постоянно перемешивая смесь.

Натрите в суп сыр на терке, перемешайте массу и перебейте суп блендером до состояния пюре. После этого добавьте специи и соль по вкусу и доведите до кипения.

Для сухариков нарежьте хлеб кубиками, пересыпьте на застеленный пергаментом противень, добавьте 1 ст. л. масла и специи. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Готовый грибной крем-сум разлейте по тарелкам, добавьте сухарики и украсьте поджаренными грибами.

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