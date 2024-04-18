Грибной крем-суп: невероятно вкусное и питательное блюдо
Крем-суп - легкое в приготовлении блюдо, похожее одновременно на суп и на пюре. Этот грибной суп достаточно питателен из-за содержания в грибах мінералов, витаминов и других необходимых для здоровья веществ, кроме того, он прекрасно подойдет к ужину или обеду.
О том, как приготовить грибной крем-суп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блоггерки Анастасии Кистеновой.
Что нужно для грибного крем-супа
Чтобы приготовить этот ароматный и питательный суп, требуются следующие ингредиенты:
- Сливки - 100 мл
- Картофель - 4 шт.
- Шампиньоны - 250 г
- Лук - 1 шт.
- Вода - 2 чашки
- Сырок плавленый грибной - 1 шт.
- Масло растительное - для жарки
- Хлеб - 4-5 кусочков, для сухарей
- Соль - по вкусу
- Специи - по вкусу
Как готовить грибной крем-суп
Очистите лук и картофель, нарежьте лук на мелкие кубики. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте лук несколько минут. Помойте шампиньоны, уберите лишнюю влагу полотенцем и нарежьте грибы пластинками. Добавьте грибы к луку и жарьте до лёгкого золотистого цвета.
Очищенный картофель нарежьте кубиками и отварите до готовности. После этого добавьте грибы, но не все - 1-2 ст. л. оставьте в качестве украшения для готового супа. Добавьте в крем-суп теплые сливки, вливая их постепенно и постоянно перемешивая смесь.
Натрите в суп сыр на терке, перемешайте массу и перебейте суп блендером до состояния пюре. После этого добавьте специи и соль по вкусу и доведите до кипения.
Для сухариков нарежьте хлеб кубиками, пересыпьте на застеленный пергаментом противень, добавьте 1 ст. л. масла и специи. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
Готовый грибной крем-сум разлейте по тарелкам, добавьте сухарики и украсьте поджаренными грибами.
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