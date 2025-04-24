Настоящий весенний суп, который наполнит вас энергией: готовим из молодой крапивы
Молодая крапива - это очень полезная зелень, богатый источник витаминов С, Д и железа. Например, витамина С в молодой крапиве - в 4 раза больше, чем в лимоне. Поэтому стоит попробовать приготовить этот весенний суп и вы точно будете его готовить чаще.
Как готовить суп из молодой крапивы, чтобы он был полезным для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.
Что вам понадобится:
- Молодые побеги крапивы - 3 стакана
- Чеснок - 3 зубчика
- Кольраби - 1 шт. или 100 г брокколи
- Молодые побеги чеснока - пучок
- Зеленый горошек - 100 г
- Оливковое масло - 1-2 ст. ложки
- Соль, перец молотый черный, любимые специи - по вашему вкусу
Как готовить суп из молодой крапивы
Крапиву хорошо промойте под проточной водой, а затем ошпариваем кипятком. Нагреваем сковородку и в масле обжариваем измельченный молодой чеснок. Добавляем измельченную кольраби (или брокколи) и еще немножко обжариваем.
Овощи перекладываем в кастрюлю, заливаем кипятком и добавляем соль. Следующий шаг - в кипящий суп добавляем ошпаренную крапиву, нарезанные побеги молодого чеснока и горошек.
Варим суп до того, пока кольраби не станет полумягкой. Выключаем огонь и перебиваем суп блендером до состояния пюре. Если вам хочется, чтобы суп был еще более сытным - добавьте немного сливок или плавленый сыр.
Подавать суп можно с сухариками.
А вот еще один рецепт супа из крапивы: