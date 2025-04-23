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Лабне своими руками: крем-сыр, который покоряет мир

Среда 23 апреля 2025 07:41
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Лабне своими руками: крем-сыр, который покоряет мир Как приготовить дома сыр лабне из греческого йогурта (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Лабне - это мягкий, кремовый сыр родом с Ближнего Востока, который все чаще появляется в рецептах из Pinterest и Instagram. Его готовят без заквасок и специального оборудования - только из греческого йогурта и щепотки соли.

Как приготовить настоящий сыр лабне из греческого йогурта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • 500 г греческого йогурта
  • ¼ ч. ложки соли
  • Марля или тонкая хлопчатобумажная ткань
  • Сито
  • Глубокая миска

Как делать сыр лабне

Смешай йогурт с солью. Хорошо перемешай в глубокой миске.

Выстели сито марлей в 2-3 слоя и установи его на миску.

Выложи йогурт в ткань, собери края вместе и свяжи их. Должен образоваться "мешочек".

Оставь в холодильнике на 12-24 часа, чтобы из йогурта вышла сыворотка. Каждые несколько часов проверяй творог и туже завязывай марлю, потому что по мере потери сыворотки объем творога будет меньше.

Через 12 часов получишь мягкий крем-сыр, идеальный как намазка.

Через 24 часа - густой лабне, который можно формировать в шарики.

Переложи в банку или герметичный контейнер - и храни в холодильнике до недели.

Как подавать:

Намазка на хлеб или тосты с каплей оливкового масла

Зелень, сушеные томаты, измельченный чеснок - для пряного варианта

Формируй шарики и храни в банке с оливковым маслом - как в ресторанах

Интересные факты о лабне

  • Лабне традиционно едят на завтрак в Ливане, Турции, Израиле
  • Это отличная замена крем-сыру или феты
  • Его калорийность ниже, чем у твердых сыров - всего 60-80 ккал на 100 г
  • Из 100 г йогурта получается примерно 50-60 г сыра

Что можно добавить к сыру лабне:

  • Вяленые помидоры
  • Базилик, укроп, петрушка
  • Сушеный чеснок
  • Сумах (будет кисловатый привкус)
  • Сушеный орегано или другие травы
  • Сушеные хлопья чили (будет острым)
  • Черный тмин

Что приготовить из лабне: идеи на каждый день

Завтрак на хлебе

Намажь лабне на тост, добавь несколько ломтиков авокадо, щепотку перца чили и сбрызни оливковым маслом. Быстро и сытно.

Ближневосточная закуска

Размажь сыр по тарелке, сверху - оливки, измельченные орехи или сумах, капля лимонного сока. Подавай с питой или лавашем.

Шарики лабне в масле

Если выдержать сыр подольше, его можно скрутить в шарики, обвалять в специях (паприка, куркума, мята) и залить оливковым маслом. Хранится до 2 недель.

Соус к мясу или овощам

Смешай лабне с чесноком, лимонным соком и зеленью - получишь освежающий соус к грилированному мясу или овощам.

Лабне-десерт

Да, и такое бывает. Возьми лабне, добавь мед или сироп, ваниль и щепотку корицы. Сверху - фрукты или орехи. Вкусно и полезно.

Как основа для бутербродов или бургеров

Вместо майонеза или плавленого сыра. Кремовая текстура, выразительный вкус и польза - три в одном.

Рулетики из огурца

Нарежь тонко огурцы, намажь на них лабне, добавь лосось или шпондер - и скрути. Идеальная закуска на вечеринку или пикник.

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