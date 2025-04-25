Лучший салат к мясу и грилю: освежает, хрустит, готовится за 10 минут
Этот освежающий капустный салат с майонезной заправкой уже давно стал классикой американской кухни. Простой в приготовлении, богатый клетчаткой и овощами - этот салат точно стоит места на вашем столе.
Что это за салат, в чем его польза и как его приготовить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.
Этот холодный капустный салат коул-слоу был завезен в Северную Америку еще голландскими колонистами. Американцы этот салат дополнили и он стал их любимым гарниром к барбекю и грилю. Он богат растительными волокнами, вкусный, полезный и очень легкий.
Что вам понадобится:
- Белокочанная капуста - 400 г
- Краснокочанная капуста - 200 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Лук зеленый - пучок
- Морковь - 2 шт.
- Корень сельдерея - 100 г
- Майонез или йогуртовая заправка - 100 г
- Сливки 10% - 1 ст. ложка
- Уксус яблочный - 2 ст. ложки
- Сахар - 1 ст. ложка
- Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу
Как приготовить американский салат коул-слоу
Капусту белокочанную и краснокочанную шинкуем мелкой соломкой, обминаем с солью. Морковь и сельдерей чистим и натираем на терке для овощей по-корейски.
Лук нарезаем тонкими полукольцами. Зеленый лук нужно измельчить. По желанию можно добавить немножко измельченного укропа.
Смешиваем овощи в одной большой миске.
В отдельной посуде делаем заправку: берем майонез или греческий йогурт, добавляем сливки, уксус, сахар, соль и перец. Все тщательно перемешиваем до образования однородного соуса.
Заправлять этот салат нужно непосредственно перед подачей на стол.
Вас может заинтересовать:
- Готовим весенний суп, который очищает организм и придает сил
- Как самостоятельно приготовить популярный крем-сыр лабне - рецепт
- Идеальный рецепт для запекания мяса - оно не пересохнет и будет вкусным