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Лучший салат к мясу и грилю: освежает, хрустит, готовится за 10 минут

Пятница 25 апреля 2025 07:35
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Лучший салат к мясу и грилю: освежает, хрустит, готовится за 10 минут Как приготовить американский салат коул-слоу за 10 минут (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Этот освежающий капустный салат с майонезной заправкой уже давно стал классикой американской кухни. Простой в приготовлении, богатый клетчаткой и овощами - этот салат точно стоит места на вашем столе.

Что это за салат, в чем его польза и как его приготовить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.

Этот холодный капустный салат коул-слоу был завезен в Северную Америку еще голландскими колонистами. Американцы этот салат дополнили и он стал их любимым гарниром к барбекю и грилю. Он богат растительными волокнами, вкусный, полезный и очень легкий.

Что вам понадобится:

  • Белокочанная капуста - 400 г
  • Краснокочанная капуста - 200 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Лук зеленый - пучок
  • Морковь - 2 шт.
  • Корень сельдерея - 100 г
  • Майонез или йогуртовая заправка - 100 г
  • Сливки 10% - 1 ст. ложка
  • Уксус яблочный - 2 ст. ложки
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу

Как приготовить американский салат коул-слоу

Капусту белокочанную и краснокочанную шинкуем мелкой соломкой, обминаем с солью. Морковь и сельдерей чистим и натираем на терке для овощей по-корейски.

Лук нарезаем тонкими полукольцами. Зеленый лук нужно измельчить. По желанию можно добавить немножко измельченного укропа.

Смешиваем овощи в одной большой миске.

В отдельной посуде делаем заправку: берем майонез или греческий йогурт, добавляем сливки, уксус, сахар, соль и перец. Все тщательно перемешиваем до образования однородного соуса.

Заправлять этот салат нужно непосредственно перед подачей на стол.

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