Что приготовить из курятины: 5 рецептов блюд для перекуса, обеда и ужина
Курятина и субпродукты из курицы - это универсальные ингредиенты, из которых можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. К тому же вкусное блюдо или закуска с курятиной не всегда должно быть сложным в приготовлении.
О том, что можно приготовить из курятины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Запеченная куриная грудка
Запеченная куриная грудка (скриншот / Кулінарні витівки)
Для того, чтобы приготовить запеченные куриные грудки, необходимы такие ингредиенты:
- куриные грудки - 3 шт.
- бекон - 100 г
- сыр - 180 г
- майонез - 3 ст. л.
- растительное масло - 3 ст. л.
- помидор - 1 шт.
- соль - 1 ч. л.
- черный перец - 2 ч. л.
- тимьян - 3 шт.
Как готовить запеченную куриную грудку
Для того, чтобы приготовить запеченную куриную грудку с беконом и помидором, мясо нужно промыть, а затем сделать на нем горизонтальные надрезы на расстоянии 1,5 см друг от друга. Посолите и поперчите грудки с каждой стороны.
Как готовить запеченную куриную грудку с помидорами (скриншот / Кулінарні витівки)
Нарежьте сало на ломтики и вставьте кусочки в каждый разрез куриной грудки. Помойте помидор, нарежьте его толстыми полукольцами и добавьте к салу.
Переложите куриные грудки в форму для выпекания, положите на каждый кусочек мяса по веточке тимьяна и смажьте грудки маслом. Выпекайте блюдо в течение 30 минут при температуре 200 градусов.
Тем временем натрите сыр на терке. Уберите тимьян с запеченных куриных грудок, вместо этого смажьте мясо майонезом и притрусите натертым сыром. Запекайте куриные грудки еще 15 минут - и после этого блюдо готово.
Куриное сердце в беконе
Куриное сердце в беконе (скриншот / Кулінарні витівки)
Для приготовления куриного сердца в беконе, понадобятся следующие ингредиенты:
- вода - 200 мл
- куриное сердце - 150 г
- бекон - 250 г
- сыр - 50 г
- маринованный огурец - 1 шт.
- соль - 2 ч. л.
- черный перец - 1/2 ч. л.
- растительное масло - 50 мл
- кунжут - 1 ст.л.
- черная смородина - 500 г
- перец душистый - 5 шт.
- сахар - 2 ст.л.
- красный перец - 1 ч.л.
- паприка - 1 ч. л.
Как готовить куриное сердце в беконе
Для того, чтобы приготовить куриные сердца в беконе, субпродукты нужно помыть и вертикально надрезать. После этого подсолите и поперчите куриные сердца.
Как готовить куриные сердца в беконе (скриншот / Кулінарні витівки)
Нарежьте огурец на кружочки, а сыр - на маленькие ломтики. Выложите на полоску бекона куриное сердце, нафаршируйте его сыром и огурцом, а затем заверните в бекон и зафиксируйте рулет зубочисткой.
Как готовить куриное сердце в беконе (скриншот / Кулінарні витівки)
Переложите сердца в стеклянную форму для выпекания, посыпьте кунжутом и полейте растительным маслом. Поставьте сердца на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку, а тем временем приготовьте соус.
Для этого нужно промыть смородину, переложить ягоды в кастрюлю и залить водой. Добавьте сахар, перец, паприку и 1 ст. л. соли. Доведите соус до кипения, после чего проварите в течение 15 минут и перетрите через сито. Вытащите зубочистки из сердец в беконе и полейте блюдо готовым соусом.
Паштет из куриной печени в тарталетках
Паштет из куриной печени в тарталетках (скриншот / Кулінарні витівки)
Для того, чтобы приготовить паштет из куриной печени, необходимы такие ингредиенты:
- куриная печень - 300 г
- сало - 100 г
- яйца - 3 шт.
- лук - 1 шт.
- растительное масло - 50 мл
- тарталетки - 1 упаковка
Как готовить паштет из куриной печени
Чтобы приготовить легкую закуску с домашним куриным паштетом, промойте куриную печень и переложите ее в кастрюлю вместе с салом. Залейте ингредиенты водой, по желанию добавив соль и перец и варите продукты до готовности печени.
Тем временем отварите яйца вкрутую в другой кастрюле. Почистьте и измельчите лук, обжарьте его в растительном масле до золотистого цвета.
Переложите лук в чашу блендера вместе с охлажденным и нарезанным на меньшие куски салом, печенью и почищенными яйцами. Перемелите продукты до однородной консистенции. Также можно воспользоваться мясорубкой, установив на нее мелкое сито.
Добавьте соль и перец по вкусу и разложите домашний паштет по тарталеткам. По желанию к готовой закуске можно добавить овощи или украсить ее растопленным маслом.
Куриные бедрышки в пиве
Куриные бедрышки в пиве (скриншот / Кулінарні витівки)
Чтобы приготовить куриные бедрышки в пиве, надо эти продукты:
- светлое пиво - 200 мл
- куриные бедра - 6 шт.
- картофель - 2 шт.
- сливки (жирность 33%) - 200 г
- лук - 1 шт.
- чеснок - 8 зубчиков
- смесь трав - 1 ст. л.
- чили - 1/2 стручка
- соль 1 ч. л.
- мед - 1 ст. л.
- горчица - 2 ст. л.
- растительное масло - 2 ст. л.
Как готовить куриные бедрышки в пиве
Для приготовления куриных бедрышек в пиве для начала нужно приготовить маринад. Лук нужно почистить и нарезать на полукольца. Перец чили помойте и нарежьте на несколько частей, а чеснок - почистьте и раздавите ножом.
Смешайте в глубокой миске лук, чеснок и перец чили, добавьте соль и смесь трав. Тщательно перемешайте ингредиенты и выложите в маринад куриные голени. Залейте их светлым пивом и оставьте мариноваться на один час.
Картофель нужно почистить и нарезать на широкие кружочки. Поставьте в каждый кусок картофеля по три зубочистки - на них нужно вертикально нанизать куриную голень. Переставьте голени в форму для выпекания.
Как готовить куриные голени в пиве (скриншот / Кулінарні витівки)
Сделайте соус для бедрышек: смешайте мед с горчицей и маслом, а затем смажьте мясо с помощью силиконовой щеточки. После этого поставьте бедрышка в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Тем временем прокипятите маринад, перетрите его через сито до однородной консистенции, а затем проварите до загустения. Добавьте к соусу сливки и, помешивая, выпаривайте соус до густой консистенции.
Запеченные куриные бедрышка в пиве подавайте вместе с картофелем, полив соусом со сливками.
Рулет из курицы с грибами
Рулет из курицы с грибами (скриншот / Кулінарні витівки)
Для приготовления рулета из курицы с грибами, нужны следующие продукты:
- куриное филе - 300 г
- шампиньоны - 200 г
- бекон - 200 г
- сыр - 130 г
- лук - 1 шт.
- растительное масло - 50 мл
- соль - 1 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- перец красный - 1/2 ч. л.
Как готовить рулет из курицы с грибами
Чтобы приготовить рулет с курицей и грибами в беконе, сначала почистьте и измельчите ножом лук. Его нужно обжарить до золотистого цвета.
Шампиньоны помойте и нарежьте тонкими ломтиками, добавьте к обжаренному луку в сковороде. Жарьте шампиньоны до готовности, добавив специи по вкусу.
Куриное филе нужно промыть, нарезать на полоски толщиной 5-7 мм и, накрыв пленкой, слегка отбить. Подсолите и поперчите мясо, по желанию можно добавить специи.
Выложите филе на застеленный пергаментом противень, сформировав из него прямоугольник. На мясо нужно выложить грибную начинку, а на нее - сыр.
Как готовить рулет с курятиной и грибами (скриншот / Кулінарні витівки)
С помощью пергамента сверните филе с начинкой в рулет. На другой лист пергамента выложите прямоугольник из ломтиков бекона, подсолите и поперчите его по вкусу, а затем переложите на него рулет из курятины.
Заверните рулет из филе в бекон, переложите его в форму для выпекания. Запекать рулет с курицей нужно в течение 40 минут при 200 градусах.
Недавно мы рассказывали о том, как готовить куриные бедрышки в медово-имбирном соусе по рецепту Эктора.
А также писали, как готовить суп с курятиной, который согреет зимой.