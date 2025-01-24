Сытно и просто: рецепт жаркого с утиными сердцами и овощами

Жаркое - питательное, вкусное и несложное в приготовлении блюдо. Еще одно безусловное преимущество жаркого - его универсальность, ведь блюдо можно адаптировать под разнообразные продукты, не испортив вкус.

О том, как готовить жаркое с утиными сердцами и картофелем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".

Что нужно для жаркого с утиными сердцами

Для того, чтобы приготовить это сытное блюдо, понадобятся следующие ингредиенты:

утиные сердца - 650 г

картофель (крупный) - 6 шт.

морковь - 1-2 шт.

лук - 1-2 шт.

помидоры черри - 6-8 шт.

чеснок - 3-4 зубчика

паприка - 2 ч. л.

укроп сушеный - 1 ст. л.

растительное масло - 2-3 ст. л.

сливочное масло - 50-70 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить жаркое с утиными сердцами

Для того, чтобы приготовить жаркое с утиными сердцами, сердечки нужно промыть, разрезать пополам и удалить кровяной сгусток. Вместо утиных сердечек можно использовать куриные, но их не нужно разрезать пополам.

Картофель нужно почистить и нарезать на небольшие кубики. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Этот ингредиент также можно заменить на 1 ст. л. томатной пасты, разведенной водой.

Морковь, чеснок и лук нужно почистить; чеснок и лук измельчите ножом, а морковь нарежьте широкими кружочками.

Нагрейте в сковороде масло и поджарьте лук на среднем огне, в течение 2 минут. Когда лук станет мягким, добавьте морковь. Чем большими кусочками нарезана морковь - тем дольше ее следует тушить.

Как готовить жаркое с утиными сердцами (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Периодически нужно перемешивать зажарку. Когда морковь станет мягкой, положите в сковороду утиные сердца. Их следует тушить на среднем огне до тех пор, пока мясо не изменит цвет.

Тогда добавьте чеснок и помидоры черри, и перемешайте ингредиенты. Добавьте паприку, укроп, соль и перец по вкусу, и еще раз перемешайте блюдо.

Как готовить жаркое с утиными сердцами (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Выложите в керамическую или стеклянную форму для выпекания немного картофеля, а на него - овощную смесь с утиными сердцами. На зажарку выложите слой картофеля и оставшуюся зажарку. Последним слоем должен быть картофель. Между слоями продуктов разложите кусочки масла.

Подсолите и поперчите ингредиенты и залейте кипятком так, чтобы картофель был почти покрыт жидкостью. Накройте форму крышкой или фольгой и переставьте посуду в холодную духовку.

Включите духовку, установив температуру 180 градусов. Готовить жаркое нужно около 1,5 часа, до готовности картофеля. Перед подачей блюдо можно присыпать свежей зеленью.