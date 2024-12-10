Вкуснее оливье: три рецепта салатов на праздничный стол
Зимние праздники - это время вкусной еды, в том числе и салатов. Если привычные новогодние закуски уже надоели, можно попробовать новый рецепт, иногда только сменив состав блюда.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает несколько рецептов вкусных салатов к зимним праздникам.
Свекольный салат с фетой
Свекольный салат с фетой (скриншот / t.me/mil_alexx_recipes)
Салат со свеклой и фетой - необычное, но легкое и вкусное сочетание. Для приготовления этого блюда требуются следующие продукты:
- свекла - 140 г
- сыр фета - 50 г
- оливки - 40 г
- руккола - 50 г
- мед - 2 ч. л.
- оливковое масло - 2 ч. л.
- горчица в зернах - 2 ч. л.
Как готовить свекольный салат с фетой
Чтобы приготовить этот салат, свеклу нужно отварить или запечь. После этого с корнеплода нужно снять кожуру и нарезать свеклу на кубики среднего размера.
Нарежьте на небольшие кубики фету или брынзу - вторая придаст закуске более соленого вкуса. Оливки нужно почистить от косточек и разрезать пополам, зелень промыть и обсушить.
Чтобы приготовить заправку для салата со свеклой, при необходимости подогрейте мед, чтобы он был жидким. Смешайте его с оливковым маслом и горчицей.
Для эстетической подачи сначала выложите в миску рукколу, затем оливки и фету. Добавьте в салат свеклу и полейте закуску заправкой.
Салат "Вечерний"
Салат "Вечерний" (скриншот / t.me/mil_alexx_recipes)
Этот салат прекрасно сочетается с блюдами из праздничного или ежедневного стола, а маринованный лук придает закуске особый вкус.
Для того чтобы приготовить салат "Вечерний", понадобятся эти продукты:
- куриное филе - 200 г
- яйца - 3 шт.
- огурец - 200 г
- кукуруза - 120 г
- лук - 50-80 г
- соль - 0,5 ч. л.
- сахар - 0,5 ч. л.
- перец - по вкусу
- сметана - 1 ст.
- майонез - 1 ст.
- уксус - 2 ст.
- кипяток - стакан
Как готовить салат "Вечерний"
Приготовление салата следует начинать с маринования лука. Для этого его нужно почистить и нарезать на кубики или кружочки.
Переложите лук в глубокую миску, присыпьте сахаром и солью. Добавьте винный или яблочный уксус и залейте лук кипятком. Для маринования нужно не менее 15 минут, чем дольше маринуется лук - тем вкуснее он становится.
Тем временем отварите куриное филе и яйца. После охлаждения нарежьте готовое филе на кубики. Почистьте яйца и нарежьте их кубиками.
Таким образом, нужно порезать огурцы, помыв их и отрезав кончики. С кукурузы нужно слить жидкость.
Смешайте все ингредиенты, заправьте салат сметаной и майонезом, добавьте соль и перец по вкусу - и закуску можно подавать на стол.
Салат с крабовыми палочками и сыром
Салат с крабовыми палочками и сыром (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Салат с крабовыми палочками - популярная закуска для новогоднего стола. Однако его можно разнообразить, добавив сыр и консервированный ананас.
Чтобы приготовить салат с крабовыми палочками по новому рецепту, необходимы эти ингредиенты:
- крабовые палочки - 300 г
- яйца - 5 шт.
- сыр - 200 г
- консервированная кукуруза - 250 г
- консервированный ананас - 250 г
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- чеснок - по вкусу
- майонез - 140 г
Как готовить салат с крабовыми палочками и сыром
Для того чтобы сделать салат с крабовыми палочками по новому рецепту, сначала отварите яйца вкрутую. Охладите их, почистьте и нарежьте кубики.
Нарежьте сыр и ананас на небольшие кусочки, с кукурузы слейте жидкость. Крабовые палочки нужно нарезать на кубики среднего размера - не стоит делать кусочки продукта слишком мелкими.
Смешайте ингредиенты, заправьте майонезом или сметаной, добавьте соль и перец. По желанию можно добавить чеснок, пропустив его через пресс - это сделает вкус салата более выразительным. Перед тем как подавать салат к столу, желательно поставить его в холодильник на некоторое время.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx", YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".