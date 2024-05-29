Отдых у бассейна. 7 советов взрослым, которые уберегут здоровье и жизнь детей

Бассейн, особенно летом - это не только интересное развлечение и избавление от жары, но и польза для организма - укрепление и здоровье. В бассейне можно весело проводить время с друзьями и родителями, получить много положительных эмоций. Однако следует помнить основные правила поведения в бассейне и знать, что делать нельзя.

Какие 7 правил должны помнить родители, чтобы уберечь здоровье и жизнь детей у бассейна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дети должны быть под наблюдением взрослых

Каждую минуту и ежесекундно - ваши дети должны быть под постоянным вниманием. Даже если вы отличный пловец, вы никогда не можете предсказать, когда может понадобиться помощь. А ребенку хватает несколько секунд, чтобы упасть под воду, слететь со ступенек или поскользнуться на мокрой поверхности.

Не отвлекайтесь и соблюдайте правила "вытянутой руки" - именно на таком расстоянии вы должны находиться от ребенка дошкольного возраста в бассейне.

Плаваем вместе

Пользуйтесь правилом "держимся рядом/плывем вместе". Если ребенок хочет поплавать, взрослый должен его сопровождать и держать все внимание на ребенке.

Учите детей плавать с раннего возраста

Сейчас много есть курсов для овладения навыками плавания от нескольких месяцев. Базовые навыки плавания в разы снижают риск утопления.

Умейте оказать первую помощь

Это касается техники массажа сердца и искусственного дыхания. В большинстве случаев оказание первой помощи (пока не приедет бригада скорой помощи) спасает жизнь и значительно снижает риск развития серьезных последствий.

Наденьте жилет

Спасательные и страховочные жилеты значительно снижают риск утопления. Особенно во время прогулок на лодках, а также активных игр в воде. Надувные нарукавники, игрушки для плавания - все это не обеспечит надежный уровень защиты. А вот жилеты могут спасти жизнь.

Не употребляйте алкоголь во время отдыха с детьми

Родители должны быть сосредоточены на ребенке, обеспечить пристальное и постоянное наблюдение, а алкоголь негативно влияет на самочувствие и концентрацию.

Вынимайте игрушки из воды

Если маленький ребенок увидит игрушки в бассейне, он может последовать за ними и упасть в воду. Поэтому лучше убирайте все, что может привлечь внимание ребенка. И не держите игрушки очень близко к воде - это тоже небезопасно.

Что еще стоит знать

Кроме того, родителям следует помнить, что ребенок не понимает опасности от воды - как в водоемах, так и в бассейнах. Для него это развлечение, а не опасность. Первое, чему стоит научить ребенка - в воду залезать самостоятельно запрещено.

Бегать у бассейна тоже запрещено - научите ребенка ходить медленно, обуйте специально тапочки и покажите, как можно ходить у воды.

Как ребенок тонет

Дети тонут тихо и быстро, так же как и взрослые. Инстинктивно им хочется вдохнуть, потому они быстро набирают воду. Руки преимущественно тянутся вверх, а глаза выпучены. Часто возникает оцепенение.

Надо сразу достать из воды и понять, какое состояние. Затем - вызвать скорую и начинать реанимационные мероприятия. Детей помладше нужно перевернуть вниз головой, старших - перегнуть через колено - так, чтобы голова свисала вниз. Это необходимо для того, чтобы вытекла вода.

Маленьким детям нужно вдыхать воздух в нос и рот одновременно. Старшим - зажать нос и вдыхать воздух в рот.