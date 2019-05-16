ДСТУ і "якісний продукт": що означають написи і значки на ковбасі

Експерт розповів, як вибрати ковбасу (фото: прес-служба "Нового каналу")

Українцям розповіли, як вибрати хорошу і якісну ковбасу в магазині

Як вибрати безпечну, хорошу і якісну ковбасу, яка представлена на полицях магазинів, розповів експерт проекту Нового каналу "Таємний агент" технолог Олександр Савченко. За його словами, потрібно звертати увагу на позначки на продукції. Хоч їх буває дуже багато, але деякі з них можуть підказати, яка ковбаса якісна і виготовлена за міжнародними стандартами.

Система ХАССП

Система ХАССП вперше була впроваджена при виробництві харчування для космонавтів в США. З двотисячних цю систему почали впроваджувати в Україні. Якщо побачите такий напис на ковбасі, це означає, що продукт якісний. А на заводі повинні були впровадити особливий контроль. Тут стежать за санітарним станом виробництва і свіжістю сировини. Це гарантовані пастеризація, стерилізація, термообробка. Контроль забезпечує отримання якісного продукту на виході.

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ISO

ISO відноситься до виробничих процесів і обладнання, яке повинно відповідати вимогам міжнародних стандартів. Грубо кажучи, така мітка буде означати, що цю ковбасу крутили не на звичайній домашньої м'ясорубці. А виготовляли на обладнанні, яке відповідає міжнародним стандартам якості.

ДСТУ/ТУ

Значок ДСТУ говорить про багато що. Відразу можна судити, яка якість цієї ковбаси. Тут витримана рецептура, а, значить, можна бути впевненим, що в ковбасі є певний відсоток м'яса, і все приготовлено за стандартом. А ось знаки ТУ - це стандарт підприємства, тобто його встановило це виробництво, а не держава. Всі значки безпосередньо впливають на ціну. Для того щоб пройти ту чи іншу сертифікацію, потрібно докупити обладнання, зробити європейський ремонт. Ковбаса, виготовлена на заводі, де більше цих знаків якості, буде дорожче.

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"Краща продукція Харківщини 2009"

Цей значок практично не говорить про якість ковбаси. Зараз можна будь-конкурс організувати і "перемогти" в ньому. Поганого в цих значках нічого немає, але це скоріше маркетинговий хід самого виробника. Наприклад, він означає, що в цьому році проводився обласний огляд, і ця ковбаса отримала у ньому перше місце.

Значки з конкурсів дегустації

"Оригінальний смак", "якісний продукт" тощо – ці значки не означають взагалі нічого. Сам виробник поставив печатку, зразок, стало гарніше. Але щоб отримати такий значок, не потрібно було брати участь ні в одному конкурсі.

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