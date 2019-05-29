Ціни і зарплати в Україні: несподівана статистика

Ціни і зарплати в Україні піднімаються - інфографіка (фото:

Зарплати в Україні повільніше ростуть, ніж ціни

Ціни і зарплати в Україні піднімаються. За останні 6 років заробітна плата українця зросла більш ніж у три рази, стверджують в Держслужбі статистики. Але ціни активно це зростання компенсують: з 2013 року інфляція склала майже 150%, що говорить про підвищення цін більш ніж 2,5 рази. Про те, скільки можна було б купити продуктів на середній заробіток у 2013 і до 2019 році, розповідає "Сегодня".

Якихось продуктів зараз можна купити менше, ніж в 2013 році, якихось більше — більше, третіх — приблизно стільки ж (з урахуванням статистичної похибки). Які саме продукти перевищили показники 2013 року з урахуванням інфляції – видно з інфографіки.

Ціни і зарплати в Україні піднімаються – інфографіка (фото: segodnya.ua)

Ціни, наприклад, на хліб і сало, випередили темпи зростання середньої зарплати, курятина і соняшникова олія дорожчали повільніше, ніж збільшувалися заробітки, а вартість молока і яєць зростала такими ж темпами, що і середні зарплати. А ось з гречкою і овочами (на прикладі капусти) ситуація, за словами президента Украналітцентра Олександра Охріменка, неоднозначна.

"Нагадаю, у 2016 році гречка була по 40 грн/кг, а капуста коштувала близько 2 грн/кг, то на середню зарплату можна було купити менше гречки, ніж зараз, а капусти — більше", — говорить експерт.

Зарплата в Україні

Заробітки українців зросли набагато менше, ніж вважає Держслужба статистики. Охріменко підрахував, що середня заробітна плата в Україні в доларах практично зрівнялася з тією, яку платили в 2013 році. Тоді, при курсі 8 грн/дол (зараз — більше 26 грн/дол) зарплата була дорівнювала 400 доларам (3212 грн), в той час як зараз — 380 доларів (за курсом долара, 10 237 грн).

Орхименко визнає, що розрахунки Держстату все більше нагадують "середню температуру по лікарні". Причина в тому, що за 6 років збільшилося розшарування найманих працівників на бідних і багатих: майже втричі стало більше тих, хто отримує мінімальну зарплату, і більш ніж вдвічі більше стало тих, у кого заробітки перевищують 15 тис. грн. Відповідно, вдвічі зменшилася кількість "середніх", які нібито повинні отримувати розраховані статистично 380 доларів. І ще експерт зазначає, що з нинішньої зарплати вираховують більше податків, ніж у 2013 році: тоді було 15%, зараз 18% + 1,5% військового збору. Тому чиста середня зарплата в доларах у нас поки що менше, ніж 6 років тому.

Прогнози на 2019 рік

Експерти вважають, що в Україні ціни на продукти в цьому році будуть зростати, але і зарплати теж. На думку директора Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, утримувати ціни на товари у нас зможе лише досягнення ними паритету з європейськими цінами, а також контроль Кабміну за балансом попиту і пропозиції на ринку, насамперед це стосується овочів.

"Інакше ми знову отримаємо "лук №2" (в цьому році цибуля рекордно подорожчала через поганий контроль. — авт.), тільки вже з іншим продуктом, наприклад, з морквою", — прогнозує експерт.

Щодо зростання заробітної плати в Україні, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що мінімальна зарплата до кінця 2019 року мінятися не буде. При цьому середній дохід може збільшитися на 22-23% (2200-2500 грн). Але піднімуть оклади не всім, а тільки працівникам, інженерам та іншим популярним за кордоном спеціальностями, щоб зменшити трудову міграцію.

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