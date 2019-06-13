Займайтеся спортом: Лободу дорікнули у зайвій вазі

Лобода навприсядки викликала суперечки в мережі
Світлана Лобода поділилася з підписниками новим знімком, на якому вона в дивній позі блиснула бюстом, викликавши спори в мережі. Відповідна публікація розміщена в соціальній мережі Instagram.
На знімку співачка постала в стильному спортивному костюмі з леопардовим принтом та оригінальних окулярах, які доповнили її образ.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
На цей раз підписники розділилися на два табори. Хтось у черговий раз захопився незвичайним образом Лободи, а комусь наряд здався повним несмаком. Крім того, фани не упустили можливості підколоти співачку за дивну позу. Деякі навіть вгледіли у виконавиці зайві кіло:
Світлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що коханець Лободи Тілль Ліндеманн побив набридливого фаната.
Ми писали, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці в своїх почуттях.
Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.