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Займайтеся спортом: Лободу дорікнули у зайвій вазі

STYLERПерсони    13.06.2019 - 09:16
Займайтеся спортом: Лободу дорікнули у зайвій вазі
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода навприсядки викликала суперечки в мережі

Світлана Лобода поділилася з підписниками новим знімком, на якому вона в дивній позі блиснула бюстом, викликавши спори в мережі. Відповідна публікація розміщена в соціальній мережі Instagram.

На знімку співачка постала в стильному спортивному костюмі з леопардовим принтом та оригінальних окулярах, які доповнили її образ.

Займайтеся спортом: Лободу дорікнули у зайвій вазіСвітлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

На цей раз підписники розділилися на два табори. Хтось у черговий раз захопився незвичайним образом Лободи, а комусь наряд здався повним несмаком. Крім того, фани не упустили можливості підколоти співачку за дивну позу. Деякі навіть вгледіли у виконавиці зайві кіло:

  • Займайтеся спортом.
  • Свєта, ти як гопник.
  • Леді-гопник.
  • Приблатньона Лобода.
  • Ошаленіла.
  • Навіщо взагалі робити таку хрень... У когось часу вагон?
  • Тарзана мені нагадала цією фотокарткою.

Займайтеся спортом: Лободу дорікнули у зайвій вазі

Світлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що коханець Лободи Тілль Ліндеманн побив набридливого фаната.

Ми писали, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці в своїх почуттях.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.

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