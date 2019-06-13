Займайтеся спортом: Лободу дорікнули у зайвій вазі

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода навприсядки викликала суперечки в мережі

Світлана Лобода поділилася з підписниками новим знімком, на якому вона в дивній позі блиснула бюстом, викликавши спори в мережі. Відповідна публікація розміщена в соціальній мережі Instagram.

На знімку співачка постала в стильному спортивному костюмі з леопардовим принтом та оригінальних окулярах, які доповнили її образ.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

На цей раз підписники розділилися на два табори. Хтось у черговий раз захопився незвичайним образом Лободи, а комусь наряд здався повним несмаком. Крім того, фани не упустили можливості підколоти співачку за дивну позу. Деякі навіть вгледіли у виконавиці зайві кіло:

Займайтеся спортом.

Свєта, ти як гопник.

Леді-гопник.

Приблатньона Лобода.

Ошаленіла.

Навіщо взагалі робити таку хрень... У когось часу вагон?

Тарзана мені нагадала цією фотокарткою.

Світлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що коханець Лободи Тілль Ліндеманн побив набридливого фаната.

Ми писали, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці в своїх почуттях.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.