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Зраджує Тіллю? Лобода пристрасно цілувалася з відомим шоуменом (відео)

STYLERЖиття    31.05.2019 - 16:52
Зраджує Тіллю? Лобода пристрасно цілувалася з відомим шоуменом (відео)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода заінтригувала поцілунком з одруженим чоловіком

Світлана Лобода на камеру поцілувалася з одруженим шоуменом Олександром Реввой, який також відомий під своїм сценічним образом, як Артур Пірожков. Відео поцілунку популярна українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео видно, як Лобода цілується з Реввою у всіх на очах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Світлана Лобода цілувалася з Олександром Реввою (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Це відео викликало неабиякий ажіотаж навколо шанувальників Лободи, які залишили безліч коментарів.

  • А Ліндеманн?
  • Коротше кажучи, кохання з першого погляду;
  • Дехто ревнувати буде;

Зраджує Тіллю? Лобода пристрасно цілувалася з відомим шоуменом (відео)

Скріншот з Instagram

  • Вони друзі і не більше. Світланко дуже і дуже інша. Вона і Тілль;
  • Побачити б ваш дует знову;
  • Найспекотніший дует;

Зраджує Тіллю? Лобода пристрасно цілувалася з відомим шоуменом (відео)

Скріншот з Instagram

  • Свєтулєчік, коли підписалася на тебе, зрозуміла яка ти справжня, щира, добра, чудова жінка. Народ любить тебе такою;
  • Мужиків купа. З усіма встигає цілуватися. Серцеїдка.

Нагадаємо, що Світлана Лобода натякнула про свої почуття до фронтмену німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Раніше повідомлялося про те, що Лободу помітили з таємничим незнайомцем. Фото з чоловіком Світлана виклала на своїй сторінці в Instagram.

Ми також писали про те, що Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо виходу з команди танцівниці Юлії Аладко. Користувачів мережі ця новина дуже засмутила, і вони стали висловлювати свої припущення, з чим пов'язане звільнення дівчини.

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