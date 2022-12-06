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Под Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проекта

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Одесса, Вторник 06 декабря 2022 20:50
Под Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проекта Как выглядит новый экспоцентр под Одессой (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Британская компания разработала и подарила Украине концепцию застройки выставочного комплекса для Экспо 2030. Павильоны Всемирной выставки могут возвести возле Хаджибейского лимана.

Проект застройки обнародовали британские архитекторы.

Что известно о проекте

В сентябре Одесса подала заявку на проведение Всемирной выставки, которая будет проходить с апреля по октябрь 2030 года по теме "Возрождение. Технологии. Будущее".

Заявки также отправили южнокорейский Пусан, итальянский Рим и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Результаты, кто станет городом-хозяином Экспо, будут обнародованы в ноябре 2023 года.

Если это право будет предоставлено Одессе, то выставка поможет привлечь до 30 миллионов туристов и миллиардные инвестиции, заявляют в горсовете.

Однако уже сейчас британские архитекторы компании Zaha Hadid Architects разработали и подарили Украине концепцию застройки 250 гектаров вблизи Хаджибейского лимана. Стоимость проекта - 1,3 миллиона евро.

Под Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проектаКак будет выглядеть новый выставочный центр (фото: zaha-hadid.com)

Он предусматривает четыре главных павильона. Национальные павильоны каждая страна будет размещать в модулях.

Различные локации выставки и общественные просторы будут соединены бульваром. Вблизи него обустроят экопарк с выходом в лиман.

Выставочный центр для Экспо-2030 планируется оснастить солнечными крышами и ветряными мельницами. Электричество оттуда также будет поступать в ближайшие населенные пункты.

Под Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проектаПод Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проектаПод Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проектаПод Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проектаПод Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проектаПод Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проектаПод Одессой построят гигантский экспоцентр. Уже есть первые фото проектаКак будет выглядеть новый выставочный центр (фото: zaha-hadid.com)

Недавно мы делились визуализацией проекта нового сквера, который планируется обустроить под Киевом.

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