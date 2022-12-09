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Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)

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Украинка, Пятница 09 декабря 2022 21:40
Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото) Как будет выглядеть новый ТЦ под Киевом (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом планируют построить новый ТЦ "Триполь". Его хотят возвести на месте заброшенных советских недостроек возле набережной в городе Украинка, в 30 километрах от столицы. Согласно проекту, там будет амфитеатр и скейт-рампа.

Об этом сообщает ресурс БЖ.

Какая концепция проекта

Проект нового ТЦ создала киевская архитектурная мастерская Aranchii Architects. Весной 2022 года планировалось приступать к работе, но этому помешало широкомасштабное вторжение России. Сейчас заказчик Alterra Group ищет решение для реализации плана.

"Имеем цель не только создать современный торговый объект, но и предоставить жильцам новые удобства - миниамфитеатр, скейт-рампу и благоустройство с инсталляциями на тему трипольской культуры", - рассказал Дмитрий Аранчий, основатель разработавшей проект студии.

Стоит отметить, что именно вблизи города Украинка в конце XIX века обнаружили первые находки трипольской культуры.

Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)ТЦ планируют построить близ набережной в городе Украинка (визуализация: Aranchii Architects)

Также архитектор отмечает, что главная цель - это превратить запущенную территорию с советскими застройками в качественный объект, удачно сочетающийся с окружением.

При входе в ТЦ со стороны города планируют создать инсталляции трипольской тематики. Они будут простираться до другой плазы с кафе, амфитеатром и островком зелени, более развернутыми в сторону Днепра.

Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)Вблизи ТЦ обустроят зеленую зону (визуализация: Aranchii Architects)

Интересной зоной станет скейт-рампа, интегрирующая в свою структуру часть фасада.

"Тот украшен брусами, линейными элементами, которые лишь вращением вокруг центров здания образуют геометрическую поверхность гиперболоида. Он получился также чем-то похож на трипольский бинокль", - добавляет архитектор.

Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)В ТЦ "Триполь" планируют обустроить стейт-рампу (визуализация: Aranchii Architects)

В новом ТЦ планируют открыть около десятка магазинов, продуктовый супермаркет и зону кафе. Пока все предварительные договоренности с операторами рынка приостановлены.

В проект внесут определенные доработки. Поскольку его создавали еще до изменений в нормативной базе укрытий и тогда не планировалось подземных этажей.

Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)Как выглядит новый ТЦ "Триполь" (визуализация: Aranchii Architects)

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