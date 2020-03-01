ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не замикайтеся в собі: Супрун розповіла, як пережити втрату близької людини

STYLERЖиття    01.03.2020 - 10:35
Не замикайтеся в собі: Супрун розповіла, як пережити втрату близької людини
Супрун про втрату близької людини

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун розповіла, як пережити втрату близької людини з мінімальним збитком для здоров'я і поділилася важливими рекомендаціями. Відповідний пост екс-чиновниця опублікувала в соціальній мережі Facebook.

"Кожна людина по-різному переживає смерть близьких. Як правило, з часом більшість людей знаходять достатньо ресурсів, щоб пристосуватися до нового життя після втрати. Вони не обов'язково "переборюють" свою втрату, швидше, навчаються з нею справлятися", - пише Супрун.

Однак, за словами експерта, приблизно кожна десята людина переживає втрату дуже складно. Гостра реакція займає більш тривалий період, що призводить до розвитку соціальних, психічних і фізичних проблем.

"Ускладнена реакція втрати - це розлад, при якому після смерті близької людини виникає стійке і комплексне відчуття скорботи. Воно характеризується тугою по померлій людині або постійною зайнятістю справами, що мають до неї відношення. Людина не може займатися професійною діяльністю, відчуває емоційний оніміння, а також відчуття, ніби втратила частину себе. Це може тривати протягом півроку після втрати або навіть довше", - ділиться Супрун.

Екс-чиновник відзначає, що з 2018 року діагноз скорботи розцінюється як психічний розлад. Пов'язано це з тим, що почуття скорботи може мати згубні наслідки.

"Вираз "час лікує всі рани" лише частково відповідає дійсності, і для людей, які переживають ускладнену реакцію втрати час точно не є рішенням. В такому випадку не варто закриватися в собі, сприймати смерть близької людини як покарання або забувати про своє життя. Важливо заручитися підтримкою близьких, звернутися до фахівця і пройти спеціалізоване лікування", - підсумувала Супрун.

Ми писали, що Супрун розповіла про шкоду популярного продукту, часте вживання якого загрожує здоров'ю.

Довічне і дороге лікування: Супрун розповіла, що потрібно знати про рідкісні захворювання Супрун дала несподівану пораду про профілактику від коронавіруса: допоможе хіт про Путіна
Новини України Уляна Супрун
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся