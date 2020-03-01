Не замыкайтесь в себе: Супрун рассказала, как пережить потерю близкого человека

Супрун о потере близкого человека

Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун рассказала, как пережить потерю близкого человека с минимальным ущербом для здоровья и поделилась важными рекомендациями. Соответствующий пост экс-чиновница опубликовала в социальной сети Facebook.

"Каждый человек по-разному переживает смерть близких. Как правило, со временем большинство людей находят достаточно ресурсов, чтобы приспособиться к своей новой жизни после потери. Они не обязательно "преодолевают" свою потерю, скорее, учатся с ней справляться", - пишет Супрун.

Однако, по словам эксперта, примерно каждый десятый человек переживает потерю очень сложно. Острая реакция занимает более длительный период, что приводит к развитию социальных, психических и физических проблем.

"Затрудненная реакция потери - это расстройство при котором после смерти близкого человека возникает устойчивое и комплексное ощущение скорби. Оно характеризуется тоской по умершему человеку или постоянной занятостью делами, имеющих к ней отношение. Человек не может заниматься профессиональной деятельностью, испытывает эмоциональное онемение, а также чувство, будто потерял часть себя. Это может продолжаться в течение более чем полгода после потери или даже дольше", - делится Супрун.

Экс-чиновница отмечает, что с 2018 года диагноз скорби расценивается как психическое расстройство. Связано это с тем, что чувство скорби может возыметь пагубные последствия.

"Выражение "время лечит все раны" лишь частично соответствует действительности, и для людей, которые переживают осложненную реакцию потери время точно не является решением. В таком случае не стоит закрываться в себе, воспринимать смерть близкого человека как наказание или забывать о своей жизни. Важно заручиться поддержкой близких, обратиться к специалисту и пройти специализированное лечение", - подытожила Супрун.

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