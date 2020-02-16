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Супрун розповіла про шкоду популярного продукту: загрожують проблеми з зубами і ожиріння

STYLERЖиття    16.02.2020 - 17:29
Супрун розповіла про шкоду популярного продукту: загрожують проблеми з зубами і ожиріння
Супрун розповіла про цукор (Фото: РБК-Україна)

Супрун поділилася цікавими фактами про цукор

Уляна Супрун розповіла, що важливо знати про цукор, а також повідомила, що популярний продукт має негативний вплив на організм. Тому його краще звести до мінімуму, передає екс-керівник Моз України в соцмережі Facebook.

"Коли ми думаємо про щось солодке, зазвичай представляємо шоколадні цукерки, печиво, тістечка або шматок торта. Але багато цукру може бути в таких продуктах, які помилково вважаються цілком здоровими і корисними",- пише Супрун.

Наприклад, солодкий йогурт, який на перший погляд здається поживною та корисною їжею, містить в собі 15-20 грамів цукру, а одна упаковка перевищує максимальну денну норму споживання цукру в кілька разів.

Також Супрун не рекомендує їсти консервовані фрукти і салатні заправки. Кетчуп також потрапив у список заборонених продуктів, оскільки чверть того, що знаходиться в пляшці, становить цукор.

Екс-чиновниця додала: "Перед тим, як отримати швидкий заряд енергії", слід пам'ятати, що вміст тарілки з пластівцями приблизно наполовину складає цукор. В середньому у 100 грамах міститься близько 17-20 грамів цукру, в залежності від додаткових інгредієнтів сухого сніданку (глазурі, шоколадних крихт і т. д.)"

Надмірне споживання цукру, за словами чиновниці, призводить до швидкого набору ваги і збільшує ризики ожиріння, також можуть з'явитися проблеми з зубами і підвищиться ризик розвитку серцево-судинних хвороб або цукрового діабету.

"Від солодкого страждає мікрофлора кишечника, а харчування солодощами замість повноцінних прийомів їжі може створити нестачу вітамінів, мікроелементів та поживних речовин в організмі", - зазначає експерт.

Виявляється, організму для нормального функціонування не потрібно додавати цукор. Він становить нульову кількість поживних речовин і містить багато зайвих калорій.

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