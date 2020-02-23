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Шкодить здоров'ю: Супрун розповіла про темну сторону альтруїзму

STYLERЖиття    23.02.2020 - 15:43
Шкодить здоров'ю: Супрун розповіла про темну сторону альтруїзму
Супрун про альтруїзм

Супрун поділилася, чому не варто жертвувати собою заради інших

Уляна Супрун вважає, що у альтруїзму є темна сторона. Вона проявляється в ті моменти, коли турбота про інших і самопожертва заважають людині повноцінно жити. Про це експерт інформує в соцмережі Facebook.

Супрун рекомендує знайти баланс: не жертвувати постійно своїм життям заради комфорту інших, але й не обходити стороною близьких у важкі часи. Експерт вважає, що свої інтереси, здоров'я та психологічний стан понад усе.

Необхідно прийняти той факт, що люди навколо не безпорадні і ви не зобов'язані задовольняти їх потреби, робити за них роботу і брати на себе відповідальність.

Емпатія - це не взяття на себе всіх страждань іншої людини, а активна спроба прийняти і зрозуміти, що інша людина відчуває на даний момент.

"Просіть про допомогу. Не просто кажіть "мені дуже важко, розв'яжіть мої проблеми, хіба ви не бачите, що мені погано", а краще попросіть про конкретну дію, вчинок, розмову. Близькі можуть відчувати себе розгубленими і не знати, як вам допомогти, особливо, коли мова йде про психічні розлади. При цьому поважайте особисті кордони інших людей", - пише Супрун.

Також Супрун зазначає, якщо ви дуже емпатична людина, не варто розпорошувати свої сили на порятунок усього світу, оскільки ні до чого доброго така затія не призведе. "Пам'ятайте, що турбота про себе - це не соромно і не егоїстично, і вона виходить за рамки відвідувань спа-салонів. Бережіть себе", - підсумувала екс-чиновниця.

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