Замшевая сумка - тренд весны 2025: блогерша показала "луки", которые сможет повторить каждая

Замшевая сумка - это стильный и универсальный аксессуар, который можно легко сочетать с множеством образов, создавая как кежуал, так и более элегантные наряды.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, как ее носить весной 2025 года.

В последние несколько сезонов мода активно черпает вдохновение из прошлых десятилетий, особенно из 1970-х и 1990-х. Замша, как материал, была популярна в эти периоды, и ее возвращение в тренды помогает создать винтажные образы, которые пользуются большим спросом.

Замшевые сумки хорошо сочетаются с разными стилями и легко адаптируются под разные образы. Их можно носить как с повседневной одеждой, так и с более элегантными нарядами, что делает их идеальными для переходного сезона.

Блогерша показала три образа с замшевой сумкой в самом трендовом оттенке 2025 года - коричневом.

Для первого "лука" она выбрала широкие штаны карамельного оттенка, которые дополнила базовой футболкой шоколадно-коричневого цвета. Сверху она надела жакет молочного цвета в стиле оверсайз, а завершить лук решила модными кроссовками и замшевой сумкой. Получился образ, в котором можно пойти как на работу, так и на свидание.



Блогерша показала тренды (скриншот)

Для второго образа она выбрала белые укороченные брюки со стрелками спереди, а также футболку-поло в черную полоску и с контрастными пуговицами. Этот лук она дополнила замшевыми балетками и белым пиджаком.



Блогерша показала, с чем носить коричневую замшевую сумку (скриншот)

Для третьего лука она выбрала черный костюм, состоящий из штанов прямого кроя и костюмного жилета с контрастными пуговицами. Завершить такой лук можно элегантными туфлями-лодочками, однако блогерша выбрала удобные биркенштоки из замши. Завершить лук она решила трендовой сумкой.



Блогерша показала тренды весны 2025 (скриншот)

С чем еще можно сочетать замшевую сумку

Кожа

Замшевые сумки великолепно комбинируются с кожаными куртками или обувью, создавая контраст между двумя текстурами. Если вы предпочитаете более смелые и модные образы, сочетайте замшу с кожаным жакетом или ботильонами.

Деним

Деним - это всегда хороший выбор для замшевых аксессуаров. Джинсовая куртка или джинсы идеально сочетаются с замшевой сумкой. Такой образ можно дополнить футболкой или топом, а обувь подобрать в тон сумке.

Монохромные образы

Одним из актуальных трендов 2025 года является монохромность. Попробуйте создать полный образ в одном цвете - например, сочетая замшевую сумку с одеждой нейтральных оттенков (бежевый, коричневый, серый) или пастельных тонов. Это создаст гармоничную, сбалансированную композицию.

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