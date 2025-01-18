Сумка - это не просто аксессуар. Какие модели выбрать в 2025 году, чтобы быть самой стильной

Сумка в 2025 году продолжает оставаться важным элементом стиля, который может как дополнить образ, так и стать его акцентом. В этом году на подиумах и в модных коллекциях можно выделить несколько ключевых моделей и трендов, которые будут актуальны.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какие сумки на пике популярности и с чем их сочетать.

"Сумка - это не просто аксессуар. Что у вас в сумке? Телефон, косметика, книга или пол дома? В любом случае, если вы хотите обновить свой гардероб, предлагаю ознакомиться с главными моделями 2025 года, которые уже покорили мировые подиумы", - сказано в публикации.

Какие сумки в тренде в 2025 году

Прямоугольная сумка

"Эта модель - настоящая ода элегантности и практичности. Она напоминает классические сумки врачей из прошлого (модель Доктор Holland), но в современном, очень стильном исполнении. Жесткая форма, качественная кожа и минималистичный дизайн с акцентом на деталях именно то, что делает ее идеальной для деловых образов", - отметила Шевченко.

Например, прямоугольная сумка Arcadie от Miu Miu - это элегантный и утонченный аксессуар, который сочетает в себе классику и современные модные тенденции.

Сумка прямоугольной формы (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сумка "Такса"

Эта модель - олицетворение современного минимализма. Ее форма напоминает вытянутую "таксу", что придает ей особый шарм. Она вместительная, универсальная и стильная, прекрасно дополнит любой гардероб. Дизайнеры Prada и Fendi обожают эту модель и предлагают ее в насыщенных оттенках: шоколадном, графитовом и изумрудном.

Сумка "такса" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мягкие замшевые сумки

Замша возвращается, но в более мягкой, более нежной интерпретации. Эти сумки идеально дополняют зимние и осенние образы, добавляя им тепло и текстуру. Celine и Bottega Veneta продемонстрировали эти модели на своих подиумах в оттенках карамели, пудры и черного.

Сумка из замши (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мягкие объемные клатчи

Это настоящий must-have 2025 года. Забудьте о крошечных клатчах, которые трудно назвать практичными.

"Новые клатчи - это большие, мягкие и удобные "облачка", которые подойдут как для вечерних выходов, так и для повседневных лугов. Valentino и Chanel продемонстрировали их по всей красоте на своих показах", - отметила Елена Шевченко.

Сумка-клатч (фото: instagram.com/purpur.stylist)