Лоферы - главный хит весны 2025: какие модели выбрать, чтобы выглядеть стильно

Лоферы - это универсальная обувь, которая подойдет для повседневных образов весной 2025 года. Такая обувь уже несколько сезонов остается на пике популярности, и покоряет сердца модниц своим удобством. В этом году дизайнеры делают ставку на стиль ретро и интересные детали.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, на какие модели обратить внимание, чтобы быть в тренде.

Самые модные лоферы 2025

Блогерша отметила, что особой популярностью в весеннем сезоне будут пользоваться так называемые "мягкие лоферы", как чешки, которые можно положить в сумку как сменную обувь.

По словам стилиста, следует обратить на модель, представленную на показе всемирно известного бренда Miu Miu. Это лоферы с мягким задником. Их изготавливают из мягкой кожи или замши, что обеспечивает комфортное ношение в течение дня.



Самые модные лоферы на весну (скриншот видео)

Мягкие лоферы

Почему следует выбрать такие лоферы, как у Miu Miu? Это максимально комфортная модель, напоминающая балетки, но с характерными элементами лоферов. Могут быть бархатными, кожаными или даже замшевыми, часто с декоративными ремешками или бантами.

Как носить такие лоферы? Сочетайте их с длинными пальто, тренчами и мини-юбками.



Самые модные лоферы на весну (скриншот видео)

Также похожую модель представил бренд Prada.



Лоферы на весну 2025 (скриншот видео)

Лоферы с удлиненным и квадратным носком

Второй вариант лоферов, которые понравятся не всем, так как они напоминают бабушкину обувь, - это модель с немного удлиненным квадратным носком на небольшом толстом каблуке.

Эти лоферы имеют острую или квадратную форму носка, что делает их ультрасовременными. Обувь с квадратным носком придает образу современный акцент и немного грубости, что отлично подходит для кэжуал-стиля.



Prada показала трендовые лоферы на весну 2025 (скриншот видео)

Цветовая гамма: классический черный, бордовый, карамельный или бежевый.

Такая обувь идеальна для тех, кто хочет выглядеть элегантно и немного драматично.



Лоферы на весну 2025 (скриншот видео)

Минималистичные лоферы

Также в трендах на весну 2025 минимализм. Лоферы, похожие на мокасины, от бренда Chanel.

Такие лоферы - это воплощение элегантности и сдержанного стиля. Они характеризуются лаконичным дизайном, качественными материалами и вниманием к деталям. Обычно такие модели выполнены в нейтральных цветах, что позволяет легко сочетать их с разнообразными образами.



Модные лоферы 2025 (скриншот видео)

Как носить лоферы весной 2025

С носками - особенно с белыми или цветными, что придает стилю французский шик

С широкими джинсами - расслабленный и стильный образ

С юбками миди - для изящного и трендового лука

С костюмами - для элегантного и офисного варианта

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