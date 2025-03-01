Лоферы - главный хит весны 2025: какие модели выбрать, чтобы выглядеть стильно
Лоферы - это универсальная обувь, которая подойдет для повседневных образов весной 2025 года. Такая обувь уже несколько сезонов остается на пике популярности, и покоряет сердца модниц своим удобством. В этом году дизайнеры делают ставку на стиль ретро и интересные детали.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, на какие модели обратить внимание, чтобы быть в тренде.
Самые модные лоферы 2025
Блогерша отметила, что особой популярностью в весеннем сезоне будут пользоваться так называемые "мягкие лоферы", как чешки, которые можно положить в сумку как сменную обувь.
По словам стилиста, следует обратить на модель, представленную на показе всемирно известного бренда Miu Miu. Это лоферы с мягким задником. Их изготавливают из мягкой кожи или замши, что обеспечивает комфортное ношение в течение дня.
Самые модные лоферы на весну (скриншот видео)
Мягкие лоферы
Почему следует выбрать такие лоферы, как у Miu Miu? Это максимально комфортная модель, напоминающая балетки, но с характерными элементами лоферов. Могут быть бархатными, кожаными или даже замшевыми, часто с декоративными ремешками или бантами.
Как носить такие лоферы? Сочетайте их с длинными пальто, тренчами и мини-юбками.
Самые модные лоферы на весну (скриншот видео)
Также похожую модель представил бренд Prada.
Лоферы на весну 2025 (скриншот видео)
Лоферы с удлиненным и квадратным носком
Второй вариант лоферов, которые понравятся не всем, так как они напоминают бабушкину обувь, - это модель с немного удлиненным квадратным носком на небольшом толстом каблуке.
Эти лоферы имеют острую или квадратную форму носка, что делает их ультрасовременными. Обувь с квадратным носком придает образу современный акцент и немного грубости, что отлично подходит для кэжуал-стиля.
Prada показала трендовые лоферы на весну 2025 (скриншот видео)
Цветовая гамма: классический черный, бордовый, карамельный или бежевый.
Такая обувь идеальна для тех, кто хочет выглядеть элегантно и немного драматично.
Лоферы на весну 2025 (скриншот видео)
Минималистичные лоферы
Также в трендах на весну 2025 минимализм. Лоферы, похожие на мокасины, от бренда Chanel.
Такие лоферы - это воплощение элегантности и сдержанного стиля. Они характеризуются лаконичным дизайном, качественными материалами и вниманием к деталям. Обычно такие модели выполнены в нейтральных цветах, что позволяет легко сочетать их с разнообразными образами.
Модные лоферы 2025 (скриншот видео)
Как носить лоферы весной 2025
- С носками - особенно с белыми или цветными, что придает стилю французский шик
- С широкими джинсами - расслабленный и стильный образ
- С юбками миди - для изящного и трендового лука
- С костюмами - для элегантного и офисного варианта
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