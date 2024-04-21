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Состоятельный и гораздо старше ее: блогер "слил" информацию о бойфренде Мишель Андраде и фото пары

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица и телеведущая украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде держит свою личную жизнь за семью замками. Однако уже несколько месяцев в сети ходят слухи, что у исполнительницы роман с очень состоятельным мужчиной. Блогеру-сплетнику Богдану Беспалову удалось раздобыть фото пары и информацию об избраннике звезды.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт BespaLOVmedia.

Что известно о бойфренде артистки

Как сообщили "котята" обозревателю украинского шоу-бизнеса, избранник Мишель "обожает ее, подарил роскошную машину и вкладывает деньги в ее карьеру".

"Неплохой как человек, а как мужчина - мечта женщины. Рассекает столичные дороги на гелентвагене, имеет несколько крупных успешных бизнес-проектов, владеет имуществом премиум класса и полностью сформирован, как личность", - рассказали инсайдеры.

Мишель Андраде с бойфрендом (фото: instagram.com/mishvirmish)

Источник также отметил, что разница в возрасте пары 10+ лет. Однако это никак не влияет негативно на их отношения.

Благодаря влиятельности и связям мужа Андраде имеет возможность развиваться профессионально, а также как личность.

От певицы же он получает "легкость, непринужденность и искреннюю заботу".

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