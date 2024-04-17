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Мишель Андраде показала, как самостоятельно сделать красивые весенние фото

Среда 17 апреля 2024 17:50
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Мишель Андраде показала, как самостоятельно сделать красивые весенние фото Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Юлия Любченко

Мишель Андраде - молодая и очень интересная артистка, обладающая мощной энергией и всегда способная подарить отличное настроение фоловерам, еще и учит их делать красивые весенние фото самостоятельно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль певицы.

Мишель Андраде похвасталась весенними фотографиями

Наверное, у каждой девушки бывает так, что она гуляет сама и выглядит прекрасно, а погодка просто шепчет и хочется сделать какое-нибудь красивое фото. Все привыкли к тому, что у нас для этого есть подруги, они скажут, как вы выглядите и как лучше стать, что поправить и куда посмотреть.

Но иногда, нам девочкам, приходится быть фотографом для самой себя и это оказывается совсем несложно.

Так, например, Мишель показала, как самостоятельно сделать хорошие весенние фото на улице.

Андраде решила показать своим поклонникам в соцсети, какие фотографии она сама себе и сделала. Девушка присела на бордюр на фоне цветущей сакуры и сделала милые и очень нежные фотографии.

Мишель Андраде показала, как самостоятельно сделать красивые весенние фотоМишель Андраде показала, как самостоятельно сделать красивые весенние фотоМишель Андраде показала, как самостоятельно сделать красивые весенние фото

Мишель Андраде показала, как сама себя фотографирует (фото: instagram.com/mishvirmish)

Певица сидела в разных вариациях. Она была в джинсовых шортиках, кофточке, белом жилете. А также Мишель надела белые высокие носки и обула лоферы черного цвета в тон к ее маленькой сумке.

"Сам себе фотограф", - лаконично подписала кадры артистка.

В комментариях же Мишель назвали красавицей и сделали ей несколько приятных комплиментов по поводу внешнего вида и фотографий.

Раньше мы рассказывали, какие песни о любви слушает Мишель Андраде.

Читайте также, что Мишель Андраде рассказала о съемках в сериале Netflix.

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Мишель Андраде Певица Фотографы
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