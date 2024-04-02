Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о чувствах (видео)
Мишель Андраде - известная молодая певица украинской эстрады с боливийскими корнями, обладающая нежной душой и талантом, но и вдохновляемая другими.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-публикацию певицы рассказывает, какие песни о любви она выделяет в топ.
Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о любви
Весной каждому из нас хочется чувствовать больше тепла, любви и весеннее легкое настроение. А это можно сделать с помощью песен, ведь именно они способны дать нам правильное направление мнений. Когда нужно успокоить или наоборот настроить на определенный лад.
А песни о любви - это отдельная категория, которая часто помогает девушкам почувствовать, что они такие не одни и дать волю чувствам и воспоминаниям. Или наоборот добавить романтичности и легкости каждому событию в жизни.
Своим списком песен о любви поделилась и красавица Мишель Андраде. Но стоит сказать, что он у нее разнообразный.
Мишель Андраде делится своими любимыми песнями о любви (фото: instagram.com/mishvirmish)
Yebba's Heartbraker - "Drake & Yebba"
Michelle Andrade - "В твоих глазах"
Kali uchis - "I wish you roses"
Rosalia - "BESO"
NIKOW - "Кисти"
Phil it - "СВОБОДА"
Lil Yachty - "Say something"
Андерсон. Paak - "The season/Carry me"
Мия Рамари - "Нет любви"
Время и стекло - "Дым"
Раньше мы рассказывали,какую музыку слушает YAKTAK.
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