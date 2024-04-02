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Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о чувствах (видео)

Вторник 02 апреля 2024 15:03
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Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о чувствах (видео) Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Юлия Любченко

Мишель Андраде - известная молодая певица украинской эстрады с боливийскими корнями, обладающая нежной душой и талантом, но и вдохновляемая другими.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-публикацию певицы рассказывает, какие песни о любви она выделяет в топ.

Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о любви

Весной каждому из нас хочется чувствовать больше тепла, любви и весеннее легкое настроение. А это можно сделать с помощью песен, ведь именно они способны дать нам правильное направление мнений. Когда нужно успокоить или наоборот настроить на определенный лад.

А песни о любви - это отдельная категория, которая часто помогает девушкам почувствовать, что они такие не одни и дать волю чувствам и воспоминаниям. Или наоборот добавить романтичности и легкости каждому событию в жизни.

Своим списком песен о любви поделилась и красавица Мишель Андраде. Но стоит сказать, что он у нее разнообразный.

Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о чувствах (видео)Мишель Андраде поделилась списком любимых песен о чувствах (видео)

Мишель Андраде делится своими любимыми песнями о любви (фото: instagram.com/mishvirmish)

Yebba's Heartbraker - "Drake & Yebba"

Michelle Andrade - "В твоих глазах"

Kali uchis - "I wish you roses"

Rosalia - "BESO"

NIKOW - "Кисти"

Phil it - "СВОБОДА"

Lil Yachty - "Say something"

Андерсон. Paak - "The season/Carry me"

Мия Рамари - "Нет любви"

Время и стекло - "Дым"

Раньше мы рассказывали,какую музыку слушает YAKTAK.

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Мишель Андраде Музыка Любовь Певица Песни
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