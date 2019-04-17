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В Україну йде потепління

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 14:47
В Україну йде потепління
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одна вночі у деяких областях ще очікуються заморозки

Погода в Україні завтра, 18 квітня, покращиться, у більшості областей очікується потепління. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook

За прогнозами синоптиків, опадів в Україні завтра не очікується, лише вночі та вранці у південних областях та на Прикарпатті дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1-6 градусів, у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів, вдень +11-16 градусів, на Закарпатті +18-20 градусів; у східній частині, у Чернігівській та Сумській областях вночі сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів, температура вдень +7-12 градусів тепла.

Раніше повідомлялося, що у Києві завтра без опадів та близько +12...+14 градусів. Є ймовірність періодичних дощів, але буде помірно тепло.

В Україну йде потепління

РБК-Україна писало, що 18-19 квітня в центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Львівській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 (I рівень небезпеки, жовтий). Крім того, в східних, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються в сильні заморозки у повітрі -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що суттєве потепління настане не раніше ніж через тиждень. Потепління до +20-22 градусів настане в Україні тільки після Великодня.

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