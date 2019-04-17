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Синоптик порадувала українців прогнозом погоди

STYLERЖиття    17.04.2019 - 12:52
Синоптик порадувала українців прогнозом погоди
Погода в Україні 18 квітня - синоптик повідомила про потепління (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в четвер нарешті зміниться в кращий бік

Погода в Україні в четвер, 18 квітня, принесе довгоочікуване потепління. Антициклон Katharina подарує помірне тепло значній частині країни. Однак в деяких областях завтра ще мороситиме. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Жахливі погодні умови, якими останні кілька днів українців "радував" циклон, нарешті відступають, і в країні встановлюється помірно тепла погода без опадів.

Синоптик порадувала українців прогнозом погоди

Погода в Україні 18 квітня - синоптик повідомила про потепління (фото:  pixabay.com)

Роздягатися до футболок, звісно, ще рано, однак сонце вже почне пригрівати українців. Температура завтра вдень становитиме +11... +15 тепла, - не +20, але порівняно з недавніми +4, - справжній рай.

За прогнозом синоптика, невеликі опади завтра очікуються на Одещині та подекуди в західних областях.

У Києві завтра без опадів, температура повітря буде близько +12... +14 градусів.

Синоптик порадувала українців прогнозом погоди

Погода в Україні 18 квітня - синоптик повідомила про потепління (скрін: facebook.com/tala.didenko)

До речі, народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Також Леонід Горбань повідомив, якою буде погода над НСК "Олімпійський" у день дебатів 19 квітня.

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