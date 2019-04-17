Скоро потеплішає: синоптики розповіли, де пройдуть дощі і буде холодно

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні поступово почне покращуватись

Погода в Україні починає поліпшуватися і в четвер, 18 квітня, очікується невелике потепління в західних, південних і центральних регіонах. У кількох областях пройдуть дощі і на сході збережеться низька температура повітря вночі. Про це інформує Український гідрометцентр.

У східних областях очікується суха та хмарна погода, опади не прогнозуються. У Харківській, Луганській і Донецькій областях очікуються нічні заморозки до -2 -4 градусів. Вдень повітря прогріється до +8 +10 градусів, у Дніпрі до +13 градусів.

На півдні потеплішає, у четвер там буде сухо, з проясненнями. Вночі +3 +6 градусів, вдень очікується до +11 +13 градусів. У Криму до +14 градусів.

У північних областях прохолодно, але без опадів. Нічна температура опуститься до -1 -3 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +10 +12 градусів.

На заході різко потеплішає, у більшості областей буде сухо, невеликі дощі пройдуть у Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень буде хмарно і повітря прогріється до +13 +15 градусів, в Ужгороді до +18 +20 градусів.

В центральній частині країни без опадів, хмарно. Вночі від +3 до +5 градусів, удень повітря прогріється до +12 +14 градусів.

У столиці 18 квітня буде сухо, хмарно з проясненнями. Вночі +2 +4 градуси, вдень потеплішає до +12 +14 градусів.

Погода в Україні 18 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик порадувала українців прогнозом погоди.

А також розповідали про те, що синоптик розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.