ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти растения в саду нужно обязательно обрезать в феврале. "Отблагодарят" буйным цветением

Четверг 01 февраля 2024 21:24
UA EN RU
Эти растения в саду нужно обязательно обрезать в феврале. "Отблагодарят" буйным цветением (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В феврале садоводам и дачникам стоит начинать понемногу "включаться" в работу, ведь сразу три растения нуждаются в обязательной орезке. В течение последнего зимнего месяца вам стоит позаботиться о своих цветах и кустарниках, чтобы они точно порадовали вас буйным цветением в дальнейшем.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Гортензия

Этот лиственный куст, который цвете летом, можно и нужно обрезать в феврале. Если же вы не успеете, позаботьтесь о растении в марте. Самое главное, не срезайте здоровые почки.

Удалите мертвую древесину, срезайте старые стебли, однако не забывайте оставлять "каркас". Если вы поможете растению избавиться от ненужных веток, оно порадует вас крупными цветениями и не будет "забивать" весь куст одними листьями.

Эти растения в саду нужно обязательно обрезать в феврале. &quot;Отблагодарят&quot; буйным цветениемКогда обрезать гортензию (фото: freepik.com)

Буддлея Давида

Это растение радует глаз своим ярким и ароматным цветением. И для того, чтобы "помочь" ему еще лучше цвести, обязательно займитесь обрезкой в феврале.

Самое главное - проводите эту "процедуру" уже после того, как закончатся морозы. Срезайте старые ветки и слабые побеги с мертвыми наростами. Кроме этого, проследите за тем, чтобы куст был не "забит" обилием почек - оставляйте только самые сильные и крупные.

Эти растения в саду нужно обязательно обрезать в феврале. &quot;Отблагодарят&quot; буйным цветениемКак заставить цвести буддлею (скриншот)

Розы

Конечно же, в феврале стоит обрезать еще и розу. Это поможет цветку освободиться от лишних веток, гнилых побегов и лишних побегов. Порой садоводы намеренно оставляют на розе много ростков, но это не приводит к увеличению количества цветков, и лишь перегружает куст.

Поэтому смело срезайте лишнее и не забудьте избавиться от всех больных веток. А боковые побеги можно укоротить на две трети от их длины.

Подкормите этим розы и они будут радовать вас до поздней осени

Как ухаживать за розами (фото: freepik.com)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как укоренить цветы из подаренного букета.

Кроме этого, недавно эксперты озвучили четыре ошибки, из-за которых ваш газон во дворе желтеет и не растет.

Читайте РБК-Украина в Google News
сад и огород
NEWS
Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны
Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны