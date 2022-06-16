ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чому на кабачках потрібно обривати першу зав'язь: основні правила великого врожаю

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 21:05
Чому на кабачках потрібно обривати першу зав'язь: основні правила великого врожаю Як паравильно доглядати за кабачками (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кабачки - це корисний та найулюбленіший овоч багатьох українців. Він має бути в меню будь-якої людини, яка хоче мати міцне здоров’я.

Однак, щоб виростити вдома великий врожай таких овочів, потрібно знати кілька правил. Про це повідомляє ProstoWay.

Зокрема, багато городників прибирають першу зав’язь після цвітіння. Це треба зробити якомога раніше, щоб рослина не витрачала свою енергію.

Тому рекомендовано прибирати квітки ще у фазі бутонізації, до цвітіння або під час. Завдяки цьому плодоношення почнеться швидше.

Також така процедура підходить абсолютно для всіх сортів кабачків.

Важливо пам'ятати, що пустоцвіт при цьому видаляти не потрібно. Все тому, що це знизить урожайність.

Догляд за кабачками

Правила догляду нескладні, але запам'ятати та дотримуватися їх для тривалого плодоношення варто:

  • вибирайте сорти і гібриди кабачків з тривалим плодоносінням;
  • не загущуйте посадки;
  • рясно поливайте в міру висихання землі;
  • видаліть старі і хворі листя;
  • захищайте кабачки від хвороб;
  • підживлюйте протягом усього періоду плодоношення;
  • мульчуйте землю.

Поливати кабачки потрібно досить рясно в мірі висихання землі. Волога повинна проникати в землю на глибину до 50 см. Якщо ґрунт сухий, то для кожної дорослої рослини потрібно не менше 10 л води. Кабачки особливо потребують поливу під час цвітіння і плодоношення: з початку липня до кінця серпня.

Окрім того, не можна використовувати для поливу холодну воду, це може призвести до виникнення кореневої гнилі. Температура води для поливу повинна бути не нижче 20 градусів.

Додамо, що мульчування землі під кабачками допомагає утримувати вологу, затримує ріст бур'янів і покращує структуру ґрунту - адже під шаром мульчі відмінно розвиваються корисні бактерії. Також, щоб плоди кабачків і нижнє листя менше контактували з вологою землею, шар мульчі потрібно час від часу оновлювати.

Раніше ми повідомляли, чим підгодувати кабачки для великого врожаю.

Також, як позбутися від жука на картоплі.

Читайте РБК-Україна в Google News
кабачки Огород
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими