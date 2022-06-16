Чому на кабачках потрібно обривати першу зав'язь: основні правила великого врожаю

Кабачки - це корисний та найулюбленіший овоч багатьох українців. Він має бути в меню будь-якої людини, яка хоче мати міцне здоров’я.

Однак, щоб виростити вдома великий врожай таких овочів, потрібно знати кілька правил. Про це повідомляє ProstoWay.

Зокрема, багато городників прибирають першу зав’язь після цвітіння. Це треба зробити якомога раніше, щоб рослина не витрачала свою енергію.

Тому рекомендовано прибирати квітки ще у фазі бутонізації, до цвітіння або під час. Завдяки цьому плодоношення почнеться швидше.

Також така процедура підходить абсолютно для всіх сортів кабачків.

Важливо пам'ятати, що пустоцвіт при цьому видаляти не потрібно. Все тому, що це знизить урожайність.

Догляд за кабачками

Правила догляду нескладні, але запам'ятати та дотримуватися їх для тривалого плодоношення варто:

вибирайте сорти і гібриди кабачків з тривалим плодоносінням;

не загущуйте посадки;

рясно поливайте в міру висихання землі;

видаліть старі і хворі листя;

захищайте кабачки від хвороб;

підживлюйте протягом усього періоду плодоношення;

мульчуйте землю.

Поливати кабачки потрібно досить рясно в мірі висихання землі. Волога повинна проникати в землю на глибину до 50 см. Якщо ґрунт сухий, то для кожної дорослої рослини потрібно не менше 10 л води. Кабачки особливо потребують поливу під час цвітіння і плодоношення: з початку липня до кінця серпня.

Окрім того, не можна використовувати для поливу холодну воду, це може призвести до виникнення кореневої гнилі. Температура води для поливу повинна бути не нижче 20 градусів.

Додамо, що мульчування землі під кабачками допомагає утримувати вологу, затримує ріст бур'янів і покращує структуру ґрунту - адже під шаром мульчі відмінно розвиваються корисні бактерії. Також, щоб плоди кабачків і нижнє листя менше контактували з вологою землею, шар мульчі потрібно час від часу оновлювати.