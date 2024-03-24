Замороженные овощи и ягоды: как правильно размораживать, чтобы не потерять пользу

Все продукты, хранящиеся на кухне, следует регулярно осматривать и употреблять в рекомендуемый срок - даже замороженные ягоды и овощи, которые, казалось, можно хранить годами. Хотя замороженные плоды - отличный полезный вариант для ускорения процесса приготовления, то, как их разморозить, влияет на их пользу.

О том, как правильно размораживать замороженные овощи и ягоды, а когда этого можно не делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как правильно размораживать замороженные овощи и ягоды

На вкус и качество блюд из замороженных ягод и овощей влияет не только соблюдение рекомендаций по хранению, но и то, как размораживаются эти продукты.

Когда не размораживать овощи и ягоды:

для горячих напитков, для использования в качестве начинки - например, начинки для пирога, в компот и кисель. Это максимально сохранит микроэлементы и полезные вещества в плодах.

для блюд, где овощи будут иметь термическую обработку - супы, борщ, рагу, тушеные овощи. В этом случае овощи можно извлечь из морозилки перед приготовлением блюда.

Однако если вы планируете употреблять овощи и ягоды в сыром виде, их обязательно нужно предварительно разморозить. К тому же, если в блюде есть шпинат, листовая зелень или кукуруза, замороженные отдельно, а не в смеси, их следует немного разморозить даже перед термической обработкой - так они лучше приготовятся.

Способы размораживания ягод и овощей

Разморозить в микроволновке

Благодаря быстрому и равномерному действию микроволн хорошо сохраняются питательные вещества и структура плодов. Хотя этот метод требует меньше времени, при этом часть жидкости в ягодах и овощах теряется.

Положить в холодильник

Это самый длинный по времени и одновременно лучший вариант, максимально сохраняющий полезные элементы и витамины плодов. Овощи или ягоды за несколько часов до приготовления следует переложить в миску и поставить размораживаться на нижнюю полку холодильника.

Разморозить при комнатной температуре

Это довольно распространенный и простой вариант, ведь достаточно только переложить овощи или ягоды в миску и оставить на столе. Но этот метод требует почти столько же времени, сколько предыдущий, к тому же теряется часть жидкости плодов.

Размораживание ягод при комнатной температуре (иллюстрация: Freepik)

Как долго хранить размороженные ягоды и овощи

Размороженные овощи и ягоды нужно употребить в пищу или приготовить в течение 1-2 часов - в противном случае они испортятся.

Кроме этого, категорически не рекомендуется повторно замораживать уже размороженные плоды - это может отрицательно повлиять как на их вкус, так и на их качество, ведь из-за этого могут размножиться бактерии.

Также не стоит хранить овощи и ягоды сверх рекомендованного срока - хотя достаточно длительное хранение может и не повлиять на качество, может ухудшиться вкус или текстура продуктов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только приготовить вкусные напитки и блюда, но и сделать их более полезными, сохранив как можно больше витаминов и микроэлементов в плодах.