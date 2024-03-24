Замороженные овощи и ягоды: как правильно размораживать, чтобы не потерять пользу
Все продукты, хранящиеся на кухне, следует регулярно осматривать и употреблять в рекомендуемый срок - даже замороженные ягоды и овощи, которые, казалось, можно хранить годами. Хотя замороженные плоды - отличный полезный вариант для ускорения процесса приготовления, то, как их разморозить, влияет на их пользу.
О том, как правильно размораживать замороженные овощи и ягоды, а когда этого можно не делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Во время написания материала были использованы источники: сайты MedFond, Green Shop.
Как правильно размораживать замороженные овощи и ягоды
На вкус и качество блюд из замороженных ягод и овощей влияет не только соблюдение рекомендаций по хранению, но и то, как размораживаются эти продукты.
Когда не размораживать овощи и ягоды:
- для горячих напитков, для использования в качестве начинки - например, начинки для пирога, в компот и кисель. Это максимально сохранит микроэлементы и полезные вещества в плодах.
- для блюд, где овощи будут иметь термическую обработку - супы, борщ, рагу, тушеные овощи. В этом случае овощи можно извлечь из морозилки перед приготовлением блюда.
Однако если вы планируете употреблять овощи и ягоды в сыром виде, их обязательно нужно предварительно разморозить. К тому же, если в блюде есть шпинат, листовая зелень или кукуруза, замороженные отдельно, а не в смеси, их следует немного разморозить даже перед термической обработкой - так они лучше приготовятся.
Способы размораживания ягод и овощей
Разморозить в микроволновке
Благодаря быстрому и равномерному действию микроволн хорошо сохраняются питательные вещества и структура плодов. Хотя этот метод требует меньше времени, при этом часть жидкости в ягодах и овощах теряется.
Положить в холодильник
Это самый длинный по времени и одновременно лучший вариант, максимально сохраняющий полезные элементы и витамины плодов. Овощи или ягоды за несколько часов до приготовления следует переложить в миску и поставить размораживаться на нижнюю полку холодильника.
Разморозить при комнатной температуре
Это довольно распространенный и простой вариант, ведь достаточно только переложить овощи или ягоды в миску и оставить на столе. Но этот метод требует почти столько же времени, сколько предыдущий, к тому же теряется часть жидкости плодов.
Размораживание ягод при комнатной температуре (иллюстрация: Freepik)
Как долго хранить размороженные ягоды и овощи
Размороженные овощи и ягоды нужно употребить в пищу или приготовить в течение 1-2 часов - в противном случае они испортятся.
Кроме этого, категорически не рекомендуется повторно замораживать уже размороженные плоды - это может отрицательно повлиять как на их вкус, так и на их качество, ведь из-за этого могут размножиться бактерии.
Также не стоит хранить овощи и ягоды сверх рекомендованного срока - хотя достаточно длительное хранение может и не повлиять на качество, может ухудшиться вкус или текстура продуктов.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только приготовить вкусные напитки и блюда, но и сделать их более полезными, сохранив как можно больше витаминов и микроэлементов в плодах.
Кстати, недавно мы рассказывали, как долго можно хранить замороженные ягоды.
Также писали о том, как ухаживать за клубникой весной для хорошего урожая.