Можно ли есть ягоды, если они лежат в морозилке несколько лет? Подумайте дважды

Замораживание ягод - один из вариантов их хранения, ведь низкие температуры предотвращают скорую порчу продуктов, не меняя вкус. Однако можно ли хранить ягоды в морозилке 2 года, а то и больше?

РБК-Украина (проект Styler) расскажет, как долго можно хранить замороженные ягоды, а также стоит ли есть те, которые хранились несколько лет.

Как долго можно хранить замороженные ягоды

Казалось бы, все замороженное съедобное может храниться бесконечно долго, поскольку низкие температуры не дают продуктам быстро портиться. Однако то, что замороженные продукты могут храниться чуть ли не вечно, не означает, что их следует есть.

На то, как долго продукт будет иметь оптимальное качество, влияют такие факторы, как длительность и температура хранения, обычно указываемые производителем, характеристики продукта и тип упаковки.

К примеру, ягоды можно хранить в морозилке 10-18 месяцев, если они заморожены в день приобретения. Однако, если на пакете приобретенных замороженных ягод стоит маркировка "Срок годности" или "EXP", продукт нельзя употреблять после указанной даты.

Как правильно морозить ягоды (фото: Freepik)

Портятся ли замороженные ягоды

Качество продуктов может ухудшиться по истечении срока годности - их вкус и текстура может претерпеть изменения. Также утрачиваются полезные вещества.

Если вы заметили кристаллы льда на замороженных ягодах - или если пакет черники в холодильнике превратился в сплошную ледяную глыбу - подумайте дважды, прежде чем открывать его, поскольку это свидетельствует о размораживании продукта.

Кроме того, хотя замораживание способствует длительному хранению продуктов, патогенные микроорганизмы до сих пор представляют риск. Вопреки распространенному мнению, некоторые бактерии все еще могут выжить при низких температурах.

Поэтому в целях безопасности употреблять замороженные фрукты все же стоит в пределах рекомендованного срока.

Советы по хранению замороженных ягод