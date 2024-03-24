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Заморожені овочі і ягоди: як правильно розморожувати, щоб не втратити користь

Неділя 24 березня 2024 16:13
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Заморожені овочі і ягоди: як правильно розморожувати, щоб не втратити користь Заморожені овочі - користь і економія часу (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Всі продукти, які зберігаються на кухні, слід регулярно оглядати та вживати в рекомендований термін - навіть заморожені ягоди і овочі, які, здавалося, можна було б зберігати роками. Хоча заморожені плоди - чудовий корисний варіант для пришвидшення процесу готування, те, як їх розморозити, впливає на їхню користь.

Про те, як правильно розморожувати заморожені овочі і ягоди, а коли цього можна не робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти MedFond, Green Shop.

Як правильно розморожувати заморожені овочі і ягоди

На смак і якість страв із заморожених ягід і овочів впливає не тільки дотримання рекомендацій щодо зберігання, а й те, як розморожуються ці продукти.

Коли не розморожувати овочі і ягоди:

  • для гарячих напоїв, для використання продуктів як начинку - наприклад, начинки для пирога, в компот та кисіль. Це максимально збереже мікроелементи та корисні речовини в плодах.
  • для страв, в яких овочі матимуть термічну обробку - супи, борщ, рагу, тушковані овочі. В цьому випадку овочі можна дістати з морозилки перед приготуванням страви.

Однак, якщо ви плануєте вживати овочі та ягоди у сирому вигляді, їх обов'язково потрібно попередньо розморозити. До того ж якщо у страві є шпинат, листова зелень або кукурудза, заморожені окремо, а не в суміші, їх слід трохи розморозити навіть перед термічною обробкою - так вони краще приготуються.

Способи розморожування ягід та овочів

Розморозити у мікрохвильовці

Завдяки швидкій та рівномірній дії мікрохвиль добре зберігаються поживні речовини та структура плодів. Хоча цей метод вимагає найменше часу, при цьому частина рідини в ягодах та овочах втрачається.

Покласти у холодильник

Це найдовший за часом і водночас найкращий варіант, який максимально зберігає корисні елементи та вітаміни плодів. Овочі чи ягоди за декілька годин до приготування треба перекласти у миску і поставити розморожуватися на нижню полицю холодильника.

Розморозити за кімнатної температури

Це досить розповсюджений і простий варіант, адже достатньо лише перекласти овочі чи ягоди в миску і залишити на столі. Та цей метод вимагає майже стільки ж часу, як попередній, до того ж втрачається частина рідини плодів.

Заморожені овочі і ягоди: як правильно розморожувати, щоб не втратити користь

Розморожування ягід за кімнатної температури (ілюстрація: Freepik)

Як довго зберігати розморожені ягоди і овочі

Розморожені овочі та ягоди треба вжити у їжу або приготувати протягом 1-2 годин - в іншому випадку вони зіпсуються.

Крім цього, категорично не рекомендується повторно заморожувати вже розморожені плоди - це може негативно вплинути як на їхній смак, так і на їхню якість, адже через це можуть розмножитися бактерії.

Також не варто зберігати овочі та ягоди понад рекомендований термін - хоча досить тривале зберігання може й не вплинути на якість, може погіршитися смак або текстура продуктів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете не лише приготувати смачні напої та страви, а й зробити їх більш корисними, зберігши якнайбільше вітамінів та необхідних мікроелементів у плодах.

До речі, нещодавно ми розповідали, як довго можна зберігати заморожені ягоди.

Також писали про те, як доглядати за полуницею навесні для хорошого врожаю.

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