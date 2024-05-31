"Заміж вийшла по приколу". Екс-дружина Потапа зробила неочікуване зізнання

Українська продюсерка Ірина Горова зробила несподіване зізнання про своє перше заміжжя. Так, до того, як у 1999 році стати дружиною репера Потапа, Ірина перебувала чотири роки у шлюбі з його найкращим другом - співаком та ресторатором Юрієм Горовим, більш відомим як UGO. А вийшла заміж вона за нього виявляється "по приколу".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "ЖАБАГАДЮКА" .

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Зі слів Ірини, вона вперше вийшла заміж, коли їй було всього 16 років. Весілля пара зіграла через чотири місяці після знайомства.

Гендиректорка музичного лейбла POMITNI зізналася, що наважилася на цей крок, тому що хотіла похвалитися статусом заміжньої жінки перед однокурсницями в університеті.

"У 16 заміж вийшла. Не через вагітність, просто по прикольчику. Уяви, мені 16, я вступила до університету, почала вчитися і приходжу з обручкою, щоб усі бачили. Це був дуже класний прикол", - поділилася Горова.

"Це був 1994 рік і я вже за була за пазухою. Познайомилися ми влітку, а розписалися в листопаді. Чотири місяці ми були знайомі", - додала вона.

Вже через три роки, коли Горовій було 19, з’явилася на світ її донька Наталія.

Ірина Горова з донькою (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Але сімейне життя не приносило Ірині радості. Вона згадувала, як залишала доньку Наталю під опікою охоронця ресторану, яким володів її чоловік, щоб провести час із друзями.

"Коли я вперше народила, мені було 19, я жила в центрі Києва і думаю: "Ну всюди тусич, як сидіти оце з дитиною вдома". Тому, коли я виходила на вулицю, я віддавала дитину охоронцю, який працював в кафе. Я думала: "Дитина спить у візочку, ну чого мені стояти поряд? Я піду". Трошки була з підлітковим ставленням", - пригадала знаменитість.

До слова, зараз Наталці 26 років. Вона заміжня і живе разом зі своїм чоловіком-іноземцем у Польщі. З мамою у неї дуже теплі стосунки.