"Вместо цветов - донаты": женская часть "Украинской команды" предлагает отметить праздник весны посредством ВСУ

"Друзья, украинцы, украиночки! Нам обычно дарят на Праздник весны цветы. Но сейчас мы хотим видеть цветы на могилах наших врагов. Поэтому лучший подарок – это донаты! На то, что всем нам сегодня прибавляет настроения", – говорится в обращении волонтеров.

"Украинская команда" продолжает сбор на самолетики, которые "летят далеко и несут много убийственных поздравлений оккупантам".

"Мы собираем на 200 дронов-самолетов. Каждый самолетик способен уничтожить до взвода окупантов. Чем меньше захватчиков на нашей земле - тем ярче наша весна. Донатим! Не останавливаемся", - призывают в "Украинской команде".

Приватбанк , Монобанк , UAPay , Полные реквизиты