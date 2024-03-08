"Замість квітів - донати": жіноча частина "Української команди" пропонує відзначити свято весни допомогою ЗСУ

Волонтерський штаб "Українська команда" продовжує збір на дрони-літаки і пропонує відзначити 8 березня донатами на ЗСУ.

Про це йдеться у зверненні волонтерок.

"Друзі, українці, україночки! Нам зазвичай дарують на Свято весни квіти. Але зараз ми хочемо бачити квіти на могилах наших ворогів. Тому найкращий подарунок - це донати! На те, що усім нам сьогодні додає настрою", - йдеться у зверненні волонтерок.

"Українська команда" продовжує збір на літачки, які "летять далеко та несуть багато вбивчих привітань окупантам".

"Ми збираємо на 200 дронів-літаків. Кожен літачок здатен знищити до взводу окупантів. Чим менше загарбників на нашій землі - тим яскравіша наша весна. Донатимо! Не зупиняймося", - закликають в "Українській команді".

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