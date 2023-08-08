В МВД сделали заявление для "уклонистов"

В Министерстве внутренних дел Украины сделали заявление для мужчин, которые уклоняются от мобилизации и пытаются бежать за границу, отметив, что не советуют играть в "прятки" с пограничниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

На видео, опубликованном МВД, показали, как пограничники обнаруживают "уклонистов", которые пытаются незаконно уехать за границу, чтобы избежать мобилизации.

"Не советуем уклонистам играть в "прятки" с нашими пограничниками", - говорится в сообщении.

Уклонение от мобилизации в Украине

После введения военного положения в Украине, которое Рада продлила до 15 ноября, правоохранители постоянно раскрывают новые схемы незаконного выезда военнообязанных мужчин из Украины.

В частности, недавно в Черкасской области правоохранители разоблачили три схемы уклонения от призыва в армию.

Также мы сообщали, что жителя Кропивницкого приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации.