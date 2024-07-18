Если вы не любите шорты, замените их этой трендовой юбкой: несколько актуальных образов
Шорты - пожалуй, самая желанная вещь каждого лета, поскольку они удобны и позволяют выглядеть стильно без особого труда. Однако если вдруг вы не являетесь поклонницей такой одежды, возьмите себе на заметку другую трендовую альтернативу, которая так же позволит экспериментировать с образами и не пренебрегать комфортом.
О какой именно идет говорится и в чем ее универсальность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Белая мини-юбка
Да, эта вещь идеальна для летнего времени, ведь полностью передает ее настроение. Такую юбку легко комбинировать с множеством вещей и создавать разнообразные аутфиты. Далее можно увидеть несколько актуальных образов, которые могут вас заинтересовать.
К примеру, белая юбка с эффектным разрезом в зоне бедер. Ее можно соединить с блузой-топом или базовой майкой. Также не забудьте об аксессуарах.
Белая мини-юбка в моде (Фото: instagram.com/jessthrowiton_)
Также присмотритесь к следующей модели, которая позволит поэкспериментировать со стилем Street style и быть в тренде. Особенно кстати здесь будет ковбойская обувь и массивная сумка.
С чем носить белую юбку (Фото: instagram.com/mycodeofstyle)
А еще обратите внимание на простую юбку из льна, которую можно скомбинировать с эффектным топом, чтобы продемонстрировать фигуру и ножки.
Белая юбка в тренде этим летом (Фото: instagram.com/girls_of_many_nations)
Еще один возможный вариант, похожий на один из уже упомянутых ранее. Белый особенно эффектно смотрится в сочетании с желтым, синим, зеленым или подобными насыщенными цветами.
Образы с белой юбкой (Фото: instagram.com/charcoal_clothing)
Юбка в сочетании с черным - беспроигрышный вариант, который подойдет для многих случаев. Дополните такой аутфит обувью на каблуке, несколькими аксессуарами и объемно уложенными волосами.
Трендовая белая юбка 2024 (Фото: instagram.com/cassdimicco)
Если же нужно быстро выбежать по делам, скомбинировать белую юбку можно с любимой футболкой и парой обуви. Один из таких образов можно увидеть ниже на странице.
Повседневный образ с белой юбкой (Фото: instagram.com/marina_torres)
Если вдруг белый - один из ваших любимых цветов, создайте наряд в одном тоне. Разбавить его можно трендовой обувью, а также стильной сумочкой.
С чем сочетать белую юбку (Фото: instagram.com/emmanuellek_)
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Для написания материала были использованы источники: статья издания Who What Wear; Instagram-страницы модных блоггеров и магазинов jessthrowiton_, mycodeofstyle, charcoal_clothing, girls_of_many_nations, cassdimicco, marina_torres, emmanuellek_.