Заменить соль на кухне помогут эти простые ингредиенты: будет вкусно и полезно

Соль в украинских супермаркетах сейчас уже не дефицит, хотя ее цена немного выросла. Однако многие люди готовы заменить ее другими специями на кухне, чтобы не только немного сэкономить, но и позаботиться о своем здоровье.

Чем можно заменить соль и при этом сделать ваши блюда вкуснее - читайте в материале Styler.

Сок лимона

Можно использовать свежий сок или же концентрированный в баночках, который продается в супермаркетах. В соке лимона содержится витамин С, который полезен организму. А кислинка добавит вашему блюду пикантности, поэтому эта замена подойдет для салатов или мясных блюд.

Соевый соус

Один из самых простых заменителей соли на кухне - таким соусом заменяют много разных специй. В соевом соусе есть соль, специи, витамины и минеральные вещества.

Отличным выбором станет соус из соевых бобов и пшеницы, без консервантов. Максимальная суточная доза - не более двух столовых ложек.

Морские водоросли

В них содержится натуральная морская соль, которая добавляет водорослям солоноватый вкус. А еще в них есть йод и витамины. Водоросли можно употреблять в сухом или сушеном виде. А еще их можно измельчить в блендере или кофемолке, а потом посыпать полученной смесью любые блюда.

Сушеные овощи

Во многих блюдах заменить соль можно сушеными овощами. Они сохраняют свои питательные вещества, вкус и аромат в сухом виде и станут отличной добавкой для первых блюд, тушения или при приготовлении мяса.

Чеснок

Чеснок ели наши предки и он на самом деле содержит полезные вещества, которые нужны нашему организму. Еще он помогает поддержать иммунную систему и омолаживает организм.

Он сочетается не со всеми блюдами, но в большинство из них достаточно добавить пару зубчиков чеснока, чтобы получить насыщенный вкус. Можно использовать чеснок в гранулах или сухую специю.

Хрен и имбирь

Попробуйте добавить в пищу корни имбиря и хрена - они могут заменить не только соль, но и другие специи. Используйте свежие или сухие пряности - они отлично подойдут для многих блюд.

Соусы с приправами

Отличной заменой соли в приготовлении блюд могут стать соусы, магазинные или сделанные самостоятельно. Возьмите 50 мл растительного масла, добавьте немного чеснока, лука, мелко нарезанную зелень, щепотку горчичного порошка и лимонную цедру. Для пикантности - добавьте паприку.

Соленые или маринованные продукты

Вкус блюд без соли вас не сильно огорчит, если вы добавите к еде соленый огурец или помидор. Еще можно использовать маринованные грибы, салаты. А маринад можно использовать для первых блюд, для соусов и подлив.