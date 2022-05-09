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Раціон під час війни: чим замінити м'ясо та як навчитися їсти перловку

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Понеділок 09 травня 2022 20:40
Раціон під час війни: чим замінити м'ясо та як навчитися їсти перловку Фото: чим замінити м'ясо і рибу в раціоні під час війни (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Організувати у воєнний час нормальний раціон досить складно. У деяких областях не всі продукти доступні в супермаркетах, а часто на них не вистачає коштів. Але збалансований раціон дуже важливий, оскільки від цього залежать сили, витривалість і здоров'я людини.

Як у воєнний час організувати харчування, щоб знизити ризик проблем зі шлунком в умовах постійного стресу, розповіла дієтолог Світлана Фус.

Чим замінити м'ясо або рибу

М'ясо і риба – це джерела рослинного білка. Ще багато білка міститься в яйцях. Якщо це продукти недоступні або доступні в дуже невеликій кількості, додавайте в раціон субпродукти, рибні або м'ясні консерви та кисломолочні продукти.

"Активніше включайте бобові: горох, сочевицю, квасолю, нут. Це хороші джерела рослинного білка", - зазначає фахівець.

Як навчитися їсти бюджетні крупи

З крупами часом така ж ситуація, як і з м'ясом – не скрізь вони є в повному асортименті. А там, де є - ціни кусаються. Зараз стали більше купувати пшоно, пшеничну, ячну і перлову крупу.

"Ці продукти може і бюджетні, але за своєю поживною цінністю не поступаються іншим круп. У них є рослинний білок, харчові волокна, вітаміни та мінерали. За деякими споживчими характеристиками вони не поступаються гречці та вівсянці. Якщо в доступі є вівсяна крупа, рекомендую активніше її включати в раціон", - розповіла Фус.

Вона зазначила, що у вівсяній крупі міститься більше розчинних харчових волокон, ніж в інших крупах. А ці волокна дуже потрібні нашій кишковій флорі. Перлова каша повільніше засвоюється в організмі, а значить відчуття ситості буде довше.

"Корисно з'єднувати крупи та бобові, підвищуючи біологічну цінність страви", - вважає дієтолог.

Вона зазначила, що урізноманітнити харчування можна овочами. І корисними вони стануть в будь-якому вигляді-сирі, тушковані або квашені. Крупи можна готувати з м'ясом, рибою, грибами та зеленню. Можна додавати в фарш для голубців або робити котлети.

Раціон під час війни: чим замінити м'ясо та як навчитися їсти перловку

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яка каша найкорисніша для здоров'я і як її готувати.

А також ми писали про те, що медики назвали найнебезпечніші овочі та фрукти на ринку.

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