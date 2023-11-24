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Королевский праздничный торт из простейших ингредиентов: поразит вкусом ваших родных

Пятница 24 ноября 2023 08:02
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Королевский праздничный торт из простейших ингредиентов: поразит вкусом ваших родных Королевский праздничный торт (Кадр с видео)
Автор: Анна Шиканова

Вкусный бисквитный торт - украшение любого праздника и любого стола. Его можно быстро сделать перед визитом гостей или приготовить для праздничного события. Ингредиенты для этого королевского торта практически на каждой кухне.

Как сделать этот королевский торт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Что вам понадобится:

  • Грецкие орехи - 100 г
  • Яйца - 5 шт.
  • Сахар - 220 г
  • Мука - 50 г
  • Кукурузный крахмал - 50 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Груша - 1 шт.
  • Сливочное масло - 1 ч. ложка
  • Мед - 1 ст. кровати
  • Корица - ½ ч. ложки
  • Соль - щепотка
  • Сок лимона - 1 ст. кровати
  • Вареное сгущенное молоко - 180 г
  • Сметана - 640 г

Как готовить королевский торт.

Орехи нужно измельчить в крошку. В миску разбиваем яйца, взбиваем до однородности. Добавляем в яйца 200 г сахара, взбиваем до образования белой массы.

В эту массу просеиваем муку и крахмал, высыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто. Добавляем в тесто орехи, снова перемешиваем.

Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом. Посыпаем немного мукой и выливаем туда тесто. Выпекаем бисквит на 180 градусах 40 минут.

Королевский праздничный торт из простейших ингредиентов: поразит вкусом ваших родных

Готовим бисквит (скриншот)

Затем бисквит заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 2 часа в холодильнике.

Грушу очищаем от кожуры, нарезаем маленькими кубиками. На сковороду кладем кусочек сливочного масла, высыпаем остатки сахара, добавляем мед, корицу, соль, сок лимона. Растапливаем смесь на среднем огне и добавляем кусочки груши. Карамелизуем грушу в течение 3 минут, постоянно помешиваем.

Королевский праздничный торт из простейших ингредиентов: поразит вкусом ваших родных

Карамелизуем грушу (скриншот)

С бисквита срезаем верхушку, измельчаем ее в крошку. Делим бисквит на три части.

Взбиваем вареную сгущенку со сметаной до образования густого крема. Кладем первый корж в кондитерское кольцо, покрываем верхушку частью крема. На крем выкладываем часть карамелизированной груши.

Королевский праздничный торт из простейших ингредиентов: поразит вкусом ваших родных

Режем лепешки (скриншот)

Накрываем кремовый слой вторым коржом. Покрываем его кремом, потом снова грушей - выкладываем ее всю.

Третий корж смазываем остатками крема и убираем в холодильник на 3 часа. Затем вынимаем торт из кольца, смазываем бока кремом, а сверху посыпаем бисквитной крошкой.

Королевский праздничный торт из простейших ингредиентов: поразит вкусом ваших родныхСмазываем лепешки кремом (скриншот)

Раньше мы давали рецепты трех вкусных салатов для праздничного стола.

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