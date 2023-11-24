Королевский праздничный торт из простейших ингредиентов: поразит вкусом ваших родных
Вкусный бисквитный торт - украшение любого праздника и любого стола. Его можно быстро сделать перед визитом гостей или приготовить для праздничного события. Ингредиенты для этого королевского торта практически на каждой кухне.
Как сделать этот королевский торт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".
Что вам понадобится:
- Грецкие орехи - 100 г
- Яйца - 5 шт.
- Сахар - 220 г
- Мука - 50 г
- Кукурузный крахмал - 50 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Груша - 1 шт.
- Сливочное масло - 1 ч. ложка
- Мед - 1 ст. кровати
- Корица - ½ ч. ложки
- Соль - щепотка
- Сок лимона - 1 ст. кровати
- Вареное сгущенное молоко - 180 г
- Сметана - 640 г
Как готовить королевский торт.
Орехи нужно измельчить в крошку. В миску разбиваем яйца, взбиваем до однородности. Добавляем в яйца 200 г сахара, взбиваем до образования белой массы.
В эту массу просеиваем муку и крахмал, высыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто. Добавляем в тесто орехи, снова перемешиваем.
Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом. Посыпаем немного мукой и выливаем туда тесто. Выпекаем бисквит на 180 градусах 40 минут.
Готовим бисквит (скриншот)
Затем бисквит заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 2 часа в холодильнике.
Грушу очищаем от кожуры, нарезаем маленькими кубиками. На сковороду кладем кусочек сливочного масла, высыпаем остатки сахара, добавляем мед, корицу, соль, сок лимона. Растапливаем смесь на среднем огне и добавляем кусочки груши. Карамелизуем грушу в течение 3 минут, постоянно помешиваем.
Карамелизуем грушу (скриншот)
С бисквита срезаем верхушку, измельчаем ее в крошку. Делим бисквит на три части.
Взбиваем вареную сгущенку со сметаной до образования густого крема. Кладем первый корж в кондитерское кольцо, покрываем верхушку частью крема. На крем выкладываем часть карамелизированной груши.
Режем лепешки (скриншот)
Накрываем кремовый слой вторым коржом. Покрываем его кремом, потом снова грушей - выкладываем ее всю.
Третий корж смазываем остатками крема и убираем в холодильник на 3 часа. Затем вынимаем торт из кольца, смазываем бока кремом, а сверху посыпаем бисквитной крошкой.
Смазываем лепешки кремом (скриншот)
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