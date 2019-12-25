На Україну насувається справжня зимова стихія: які області під ударом

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро кардинально зміниться

Погода в Україні в найближчі дні дуже зіпсується. В країну увірвуться дощі, місцями зливи, а після зниження температури до мінуса опади перетворяться на сніг. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У середу, 25 грудня, в країні все ще збережеться аномальне грудневе тепло від (+5... +7), а на Півдні-від +7 до +11. Але на Заході і Сході похолодає до +2... +5 градусів.

Крім того, завтра майже по всій країні можливі досить сильні дощі, а в районі Карпат упереміш зі снігом. Вітер буде досить сильний, місцями поривчастий.

В Києві на католицьке Різдво буде від +5 до +7 градусів, очікується дощ і сильний вітер.

У четвер, 26 грудня, температура повітря знизиться на 1-2 градуси в центральних і південних областях. А на Заході буде йти мокрий сніг з дощем. Сильні опади ймовірні у Київській і Чернігівській областях, а на Луганщині навіть вигляне сонце.

Погода в Україні 25 і 26 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 27 грудня варто чекати більш серйозного похолодання на Півночі, Заході і в Центрі. Сніг та мокрий сніг по всій території, крім східних областей, де можливі незначні опади у вигляді дощу.

У суботу, 28 грудня, прийде перший за довгий час мінус в денний час, буде похмуро, на Заході невеликий сніг, в інших регіонах - мокрий сніг.

Ще більше похолодає у неділю, 29 грудня. Денний мінус добереться і до південних областей. По всій країні буде йти невеликий сніг.

Погода в Україні 27, 28 та 29 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що більшість синоптиків сходяться на думці, що похолодання триватиме аж до Нового року, а вже з 1 січня в країні буде невеликий плюс.