У Карпатському регіоні можуть частково перекрити рух авто через снігопад

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні очікується погіршення погоди в регіоні

У середу, 25 грудня, в Карпатському регіоні України можуть обмежити рух автомобілів через снігопад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами Укргідрометцентру, 25 грудня в західних областях очікуються значні дощі. У Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/сек.

"В Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Укравтодорі повідомили, що покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, місцями очікується туман та мокрий сніг. Водіїв закликали бути обережними на дорогах.

Ще раніше у Львівській та Івано-Франківській областях обмежили рух на автошляхах у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Зазначимо, сьогодні окремі групи Християн, а також більшість протестантських і ряд православних церков святкують Різдво Христове за григоріанським календарем.