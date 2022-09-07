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Залужний озвучив завдання ЗСУ на 2023 рік

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Середа 07 вересня 2022 14:45
Залужний озвучив завдання ЗСУ на 2023 рік Фото: Залужний поділився планами ЗСУ (facebook. com. vzaluznyj)
Автор: Людмила Жукова

Війна в Україні триває, але кожен наступний день наближає нас до перемоги над Росією. Для того, щоб побороти агресію РФ - одного звільнення Криму недостатньо.

Про те, що потрібно для перемоги нашої країни, і які цілі ЗСУ ставить на 2023 рік, розповів голова Генштабу Валерій Залужний у спільній із генерал-лейтенантом Михайлом Забродським колонці для Укрінформу.

Що потрібно для перемоги України

Для того щоб Україна боролася з ворогом потрібні значні матеріальні ресурси і грошові витрати.

У 2023 році матеріальною основою українського опору повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів.

Другим фактором є пряма загроза застосування за певних обставин ЗС РФ тактичної ядерної зброї.

Бойові дії на території України вже продемонстрували, наскільки РФ нехтує питаннями світової ядерної безпеки навіть у війні із застосуванням звичайних засобів. Зокрема, з липня 2022 року на території Запорізької АЕС російські війська облаштували військову базу, розмістивши там важке озброєння.

"На наш погляд, саме з урахуванням такої складної і неоднозначної комбінації факторів повинні розглядатися перспективи військової кампанії 2023 року. Тільки їх повний і комплексний облік дозволить створити передумови для нанесення Україні поразки збройним силам країни-агресора і припинення руйнівної війни всередині Європи", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Завдання ЗСУ на 2023 рік

Звільнення Криму - не є єдиним фактором для перемоги України у війні. Річ у тому, що навіть за умови звільнення півострова від російських загарбників залишається небезпека їх перебазування на інші території й нового етапу протистояння.

"Ніщо не може істотно перешкодити хворобливому, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту на військово-морську базу Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря, і військову присутність агресора в регіоні буде збережено разом із загрозою ракетних ударів. Подібне можна припустити і для використання російською авіацією, наприклад аеродромів Приморсько-Ахтарськ і Єйськ", - сказано в статті.

Зазначається, що завдання ЗСУ на 2023 рік - змусити відчути росіян на окупованих територіях невдачі та всі наслідки цієї війни.

З безкарністю громадян РФ потрібно покінчити.

"Все може кардинально змінитися при відповідному плануванні і правильній роботі з країнами-партнерами України", - вважає Залужний.

Також підкреслюється, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну важким озброєнням, щоб переломити хід війни.

Як ми раніше писали, генерал Бен Ходжес розповів, коли Україна переламає хід війни з Росією.

Нагадаємо, що Росія посилила дезінформацію про контрнаступ ВСУ.

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