"Росіяни виснажені": генерал Бен Ходжес розповів, коли Україна переламає хід війни з Росією

Україна може переломити хід війни з Росією і вийти на кордони 23 лютого вже до кінця 2022 року.

Про це повідомив американський генерал-лейтенант у відставці, ветеран війни в Іраку і Афганістані Бен Ходжес в інтерв'ю сайту Charter97.org.

"Росіяни виснажені"

Генерал вважає, що, якщо Захід продовжить підтримувати Україну, то хід війни буде визначений вже взимку. Росіян зможуть відкинути на кордони 23 лютого.

"Через жахливу логістику росіяни виснажені. Вони не можуть забезпечити ніяку наступальну операцію. Не думаю, що вони зможуть зупинити рішучий український наступ, якщо захід буде підтримувати Україну. Вважаю, що до кінця цього року ми побачимо, як російські сили будуть повністю відкинуті до лінії 23 лютого", - зазначив колишній військовий.

Ходжес прогнозує відтиснення окупантів, через те, що вони на цей час не можуть досягти великих військових успіхів.

"Подумайте про карту: після шести місяців, з усіма перевагами і всім передбачуваним військовим потенціалом Росії подивіться на маленьку тонку смужку України, який вони контролюють. І вона стає менше. Так що я вважаю цілком правдоподібним, що до кінця цього року Україна відтіснить Росію до лінії 23 лютого", - повідомив ветеран війни в Іраку і Афганістані.

Крим був і буде українським

Ходжес не сумнівається в тому, що Україна зможе повернути анексований росіянами Крим.

"І я вірю, що ми побачимо повернення Криму під український суверенітет, ймовірно, в якийсь момент в наступному році через поєднання військових і дипломатичних зусиль. Президент Зеленський сказав: "З Криму все почалося, Кримом все і закінчиться". Думаю, це саме те, у що вірить весь український народ", - резюмував він.