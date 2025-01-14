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Ленивая шарлотка на сковороде: идеальная выпечка для занятых хозяек

Вторник 14 января 2025 07:45
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Ленивая шарлотка на сковороде: идеальная выпечка для занятых хозяек Как готовить шарлотку на сковороде (скриншот / Смак)
Автор: Людмила Рябухіна

Ленивая шарлотка на сковороде - это отличная альтернатива классическому пирогу. Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто не имеет духовки или просто хочет быстро приготовить вкусный десерт для чаепития или сладкого перекуса.

О том, как готовить ленивую шарлотку на сковороде рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смак".

Что нужно для ленивой шарлотки на сковороде

Для того, чтобы приготовить ленивую шарлотку с яблоками на сковороде, нужны такие продукты:

  • яблоки - 3-4 шт.
  • мука - 150 г
  • кефир - 150-200 г
  • яйцо - 1 шт.
  • сливочное масло - 60 г
  • разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • сахар - 100 г
  • соль - щепотка
  • корица - щепотка
  • имбирь - щепотка
  • мускатный орех - щепотка
  • гвоздика - по вкусу

Как готовить шарлотку на сковороде

Для приготовления шарлотки можно использовать только 4 яблока, или совместить 3 яблока с 1 грушей. Фрукты нужно почистить от семян и плодоножек, а затем порезать на небольшие кубики. По желанию яблоки также можно почистить от кожуры.

Для того, чтобы яблоки и тесто приготовились равномерно, плоды необходимо карамелизировать. На разогретую сковороду необходимо положить 30 г масла и всыпать 50 г сахара. Перемешивать ингредиенты не нужно - сахар должен расплавиться и карамелизироваться.

Когда масса станет золотистой, ее можно перемешать и всыпать на сковороду яблоки. Пока яблоки тушатся в сахарной массе в течение 10 минут, приготовьте тесто.

Ленивая шарлотка на сковороде: идеальная выпечка для занятых хозяек

Как готовить шарлотку на сковороде (скриншот / Смак)

Для этого нужно смешать кефир с яйцом до однородной массы. Вместо кефира также можно использовать 250 г греческого йогурта. Растопите остальное масло и влейте его к яйцам с кефиром, а также всыпьте оставшийся сахар и соль.

В отдельную посуду просейте разрыхлитель с мукой, а затем добавьте сухие ингредиенты к кефирной смеси в несколько этапов. Тщательно перемешайте тесто до однородности. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Карамелизированные яблоки присыпьте пряностями, перемешайте и разровняйте ложкой. Вылейте на яблоки тесто так, чтобы оно покрыло все фрукты. После этого можно дополнительно разровнять тесто силиконовой лопаткой.

Ленивая шарлотка на сковороде: идеальная выпечка для занятых хозяек

Как готовить шарлотку на сковороде (скриншот / Смак)

Накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь до минимального. Готовить пирог нужно в течение 20 минут.

Ленивая шарлотка на сковороде: идеальная выпечка для занятых хозяекЛенивая шарлотка на сковороде: идеальная выпечка для занятых хозяек

Как готовить пирог на сковороде (скриншот / Смак)

Когда тесто пропечется, можно дополнительно проверить его готовность зубочисткой. Чтобы достать шарлотку, накройте тесто тарелкой и переверните сковороду. По желанию можно присыпать яблочную начинку сахарной пудрой.

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