Заллє дощами: синоптики розповіли, в яких областях сильно зіпсується погода

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні очікується несприятлива і холодна

Погода в Україні у четвер, 28 листопада, очікується прохолодна, місцями похмура і дощова. Потепління варто очікувати тільки жителям західних і південних областей.

Погода на сході України неприємно здивує – синоптики попередили, що вночі може пройти дощ з мокрим снігом, вдень буде сухо. Нічна температура повітря складе -1 +1 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів.

У південних областях сухо, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря опуститься до -1 градуса, а ось вдень повітря прогріється до +8 +10 градусів, в Одесі до +12 градусів. У Криму без опадів, хмарно. Вночі +3 +5 градусів, удень +10 +12 градусів.

На півночі країни очікується суха холодна погода, без істотних опадів. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень прогріється до +2 +4 градусів.

Західні області накриє сильними дощами, які при зниженні температури повітря можуть перейти в мокрий сніг. Вночі в регіоні очікується від 0 до +3 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів.

В центральній частині країни буде суха хмарна погода з проясненнями. Вночі 0 +2 градуси, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 28 листопада без істотних опадів, проте ніч буде холодною, від -1 до -3 градусів. Вдень температура підніметься до +1 +3 градуса.

Карта погоди на 28 листопада

В кінці тижня, за прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, майже всі регіони України накриє морозами, а також можливий невеликий сніг.