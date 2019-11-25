Тепла не чекайте: синоптики розповіли, де очікуються сильні морози

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні найближчим часом не порадує теплом

Погода в Україні у вівторок, 26 листопада, очікується суха, але холодна. Практично у всіх регіонах буде хмарно, а температура повітря опуститься нижче нуля.

Погода на сході країни буде хмарною, місцями можливе невелике прояснення, без опадів. Нічна температура повітря складе -2 -5 градусів, в Харкові до -6 градусів, у Луганській області до -7 градусів. Вдень повітря прогріється до 0 +3 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, хмарно. Вночі від 0 до -3 градусів, удень повітря прогріється до +3 +6 градусів. У Криму очікується дощ. Вночі +3 +5 градусів, вдень потеплішає до +10 +12 градусів.

На півночі країни хмарно, але без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від -4 до -6 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть 0 +2 градуси.

У західних областях збережеться похмура й холодна погода. Вночі в регіоні очікується від -1 до -3 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +2 градусів, місцями очікується до +4 +6 градусів, в Ужгороді до +7 +9 градусів.

В центральній частині країни хмарно, можливі прояснення, без опадів. Нічна температура повітря складе -2 -6 градусів, вдень від 0 до +3 градусів.

У Києві 26 листопада очікується суха, але холодна погода. Вночі температура коливатиметься від -3 до -5 градусів, вдень температура трохи підніметься до +1 градуса.

Карта погоди на 26 листопада