Зальет дождями: синоптики рассказали, в каких областях сильно испортится погода

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине ожидается неблагоприятная и холодная

Погода в Украине в четверг, 28 ноября, ожидается прохладная, местами пасмурная и дождливая. Потепление стоит ожидать только жителям западных и южных областей.

Погода на востоке Украины неприятно удивит – синоптики предупредили, что ночью может пройти дождь с мокрым снегом, днем будет сухо. Ночная температура воздуха составит -1 +1 градус, днем столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

В южных областях сухо, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса, а вот днем воздух прогреется до +8 +10 градусов, в Одессе до +12 градусов. В Крыму без осадков, облачно. Ночью +3 +5 градусов, днем +10 +12 градусов.

На севере страны ожидается сухая холодная погода, без существенных осадков. Ночью от 0 до -2 градусов, днем прогреется всего до +2 +4 градусов.

Западные области накроет сильными дождями, которые при понижении температуры воздуха могут перейти в мокрый снег. Ночью в регионе ожидается от 0 до +3 градусов. Днем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов.

В центральной части страны будет сухая облачная погода, с прояснениями. Ночью 0 +2 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 28 ноября без существенных осадков, однако ночь будет холодной, от -1 до -3 градусов. Днем температура поднимется до +1 +3 градуса.

Карта погоды на 28 ноября

В конце недели, по прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, почти все регионы Украины накроет морозами, а также возможен небольшой снег.