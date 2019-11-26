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Морози відступають: синоптик порадувала українців свіжим прогнозом

STYLERЖиття    26.11.2019 - 13:21
Морози відступають: синоптик порадувала українців свіжим прогнозом
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні суттєво зміниться, а холоду на час відступлять

Погода в Україні. Морози підуть з України 27 листопада. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, денна температура в Україні підвищиться до +11 градусів і буде значно тепло. У деяких областях нашої країни очікуються дощі.

"Ну, все, морози відступають - тепло наближається. Вже завтра, 27 листопада, зима сховає свої тромбони, лютні і скрипки, репетиція закінчилася. Поки що. Денна температура середовища становитиме +2 +6 градусів, на Заході і Півдні + 5 +11 градусів. Чорноморський циклон (карта) принесе на південну частину, в східні області, в Дніпропетровську, місцями на Полтавщині, Кропивницький і райони, дощі і поривчастий вітер", - повідомила синоптик.

Морози відступають: синоптик порадувала українців свіжим прогнозом

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko

На інших територіях України буде сухо і без дощів.

"У Києві 27-го листопада опади малоймовірні, вночі ще побуде з `мінусом`, 0-3 градуси морозу, а вдень очікується + 1 + 3 градуси", - попередила Діденко.

До кінця тижня у Києві потеплішає до +5 градусів, у п'ятницю пройдуть дощі. Це потепління буде короткочасним, 1-2 грудня похолодання знову зайде в Україну.

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