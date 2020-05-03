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У закритому на карантин вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності (відео)

STYLERТварини    03.05.2020 - 08:02
У закритому на карантин вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності (відео)
У вінницькому зоопарку справжній бебі-бум (фото: скріншот)

У звіринці сталося поповнення в родинах гімалайських ведмедів, угорських буйволів, павіанів, єнотів, сурикатів, віслюків та крижнів

У Вінниці в Подільському зоопарку, закритому на карантин через коронавірус, зафіксували справжній весняний бебі-бум. У звіринці сталося поповнення відразу в кількох сім'ях тварин: у павіанів, сурикатів і гімалайських ведмедів. А наприкінці квітня перед цим народилися малюки у єнотів-полоскунів, угорських сірих буйволів та віслюків.

Дитинчата поки що не відходять від своїх батьків, харчуються тільки материнським молоком. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Імена маленьким буйволяті та віслючку наразі не придумали.

"Працівники сміються. Кажуть, може назвемо Вірус. Віслючка народила в перший раз, а угорська сіра буйволиця - вчетверте. У неї три рази поспіль були хлопчики, а четвертий вже дівчинка", - розповів директор вінницького зоопарку Євген Ткачик.

Відео: У вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності

Як зазначається на Facebook-сторінці Подільського зоопарку, вага новонародженого буйволята близько 40 кг, а віслючка - 28 кг.

Мами з дітьми ізольовані від загального стада і знаходяться в окремих вольєрах зі своїми малюками. Новонароджені тварини та їх матері відчувають себе відмінно і добре харчуються.

З маленькими єнотами все не так ясно - стать чотирьох малюків поки залишається загадкою, бо мама до них нікого не підпускає. Тож дізнатися, хто народився - дівчатка чи хлопчики - поки що важко навіть працівників зоопарку.

"Батько малюків - харків'янин. Торік Подільський та Харківський зоопарк обмінялися молодими єнотами. Завдяки чому і народилося потомство", - йдеться в повідомленні.

Вага новонароджених єнотів близько 80 грамів. Дорослі тварини важать від 5 до 9 кг. Іноді - понад 10 кг.

До речі, в середині квітня в сім'ї крижнів (птахи з родини качиних загону гусеподібних, дикі качки) у Подільському зоопарку народилося вісім чудових каченят. Дітьми займаються і мати, і батько - вони разом вигулюють виводок територією вольєра, вчать малюків різноманітним командам і знайомлять з навколишнім світом.

В адміністрації звіринця зазначили, що новонароджені пташенята унікальні, адже їх батьки є вихідцями з різних зоопарків - Бердянського та Одеського.

У закритому на карантин вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності (відео)У закритому на карантин вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності (відео)У закритому на карантин вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності (відео)У закритому на карантин вінницькому зоопарку небувалий рекорд народжуваності (відео)

У вінницькому зоопарку справжній бебі-бум (Фото: facebook.com/vinnitsaoblagrolis)

Раніше ми писали про те, що в заповіднику Асканія-Нова через аномально теплу зиму у січні народилися вісім бізонів. Такий бебі-бум став справді рідкістю, адже зазвичай бізони з'являються на світ на початку літа або навесні.

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